16+
Логотип Сиапресс
USD  57,8323   EUR  57,8851  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Набережная в кавычках. Что не так с новым благоустройством в парке «За Саймой»

Вопросы к новой набережной Саймы в одноименном парке в Сургуте

​Набережная в кавычках. Что не так с новым благоустройством в парке «За Саймой»
Фото автора

Как сообщает телеграм-канал «Россия сейчас», в Омской области возбуждено уголовное дело о хищении при благоустройстве парка, который строился в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Местные жители обратили внимание, что результат не соответствует обещаниям.

Совсем недавно в стенах сургутского департамента городского хозяйства прошла встреча чиновников, курирующих строительство набережной в парке «За Саймой», и общественности. В рамках разговора выяснился поразительный факт: оказывается, набережная, которая возводится в течение двух лет, вовсе не набережная.

Тут надо сперва рассказать про матчасть. Дело в том, что к объектам разных типов в строительстве применяются разные нормы и правила (СНиПы), чтобы обеспечить их безопасность, долговечность, эстетичность и многое другое. Общественник и эколог Федор Таран изучил документацию по набережной парка «За Саймой», и пришел к выводу, что производимые там работы не соответствуют правилам строительства подобных объектов (подробности можете почитать здесь).

И на это представители администрации отметили, что это «набережная в кавычках». То есть не гидротехническое сооружение, которое имеет свое название и комплекс требований в российских СНиПах, а некий элемент благоустройства, который условно и для простоты понимания назвали «набережной».

На просьбы уточнить, что же это все-таки за объект, или, хотя бы, к какому классу или типу объектов благоустройства он относится, ответа не было. Да и с кавычками не все ясно – в проектной документации набережная указана без оных.

Вот и получается, что, если объект не имеет какой-то четко определенной классификации, то и требования к нему отсутствуют. Удобно.

Думаю, с набережной (в кавычках или нет) будут разбираться специалисты и надзорные органы. Я же хочу обратиться к более понятной теме – как людей вводят в заблуждение.

Еще раз – строительство этого объекта ведется в рамках национального проекта, в котором, в свою очередь, есть базовое условие – федеральное софинансирование выделяется только после голосования за него горожан. А это означает, что внешний вид и функционал объекта на финише должен полностью соответствовать его дизайн-проекту, за который люди отдавали свои голоса. Именно на несоответствии обещанного и реализованного погорели строители из Омска. Взглянем на то, что нам обещали, и что мы получили:

1. Обещали сложную по конфигурации набережную, отделанную декартовой доской, положенную сложными узорами. Получили скучный настил из обычных досок, да еще и различающихся по цветам.

2. Обещали сохранить «контакт с водой», что соответствует тренду в современном дизайне общественных пространств. Именно поэтому горожанам представили набережную, «уходящую» в реку. По факту мы видим, что настил возвышается над землей и водой на метр-полтора.

3. Обещали, что у посетителей парка будет возможность покатятся на лодках, отправляющихся прямо с набережной, при помощи прикрепленных понтонов. Теперь возникает вопрос – куда вы эти понтоны будете крепить?

В августе планируется завершение строительство набережной (в кавычках или без) и приемки объекта. Моя позиция как члена общественной комиссии по реализации проекта однозначна: я считаю, что жители Сургута голосовали за принципиально другой объект, как в визуальной, так и в функциональной части. Соответственно, то, что нам построили, принимать нельзя. А нужно, как в случае с другой набережной, которая со стороны СурГУ, добиваться исполнения тех обязательств, которые взял на себя город и поручил подрядчику.


нравится (9) не нравится (0)
Сегодня в 14:49, просмотров: 255, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Число отравлений наркотиками в Тюменской области снизилось на десять процентов 596
  2. Второй мост через Обь – зачем нужен, скольким людям даст работу, и почему будет достроен, возможно, раньше срока 397
  3. Настилы, столики, скамейки. Жителей Сургута зовут отдыхать у реки 342
  4. ​«Двойной стобалльник» на ЕГЭ, две шпаргалки на весь город и 123 золотых медалиста – итоги экзаменов в Сургуте 327
  5. На территории нового сквера в Нижневартовске собирают поезд 276
  6. Нижневартовск и Сургут лидируют в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 274
  7. Росавиация продлила запрет на полеты на российский юг 266
  8. Автомобиль сбил женщину на югорской трассе, она погибла 263
  9. Льготникам Сургута увеличат количество поездок на автобусах 261
  10. Россия отменила ковид-ограничения на пересечение границы 257
  1. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2398
  2. В Сургуте откроют новый парк развлечений 1926
  3. Кондаковы 1885
  4. ​Три ребенка утонули в ХМАО за выходные 1656
  5. ​Грузовик смял «десятку» на югорской трассе – погиб молодой мужчина 1644
  6. ​Утопленники и бумажки 1626
  7. В Сургуте открылся новый парк развлечений 1584
  8. ​Сургут лидирует в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 1524
  9. Юная сургутянка выиграла на конкурсе красоты Beauty Russia 1471
  10. ​Двое детей утонули в водоемах Югры 1449
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6964
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6746
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4859
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3750
  5. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 3440
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3389
  7. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3368
  8. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3302
  9. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3059
  10. Получить в морду за пирсинг 2897

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика