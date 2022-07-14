Нет ничего страшного в том, чтобы зависеть от мира, если не рушить с ним отношения

Новость из недр данных Росстата. Производство автомобилей в России – минус 97 процентов, автобусов – минус 77 процентов, тепловозов – минус 63 процента, стекла – минус 61 процент, стиральный машин – минус 59 процентов, холодильников – минус 58 процентов. Мои консервативные друзья, называющие себя патриотами (я-по прежнему отказываю им в праве приватизировать подобные формулировки), говорят, что вот таким образом выглядит процент зависимости России от запада, посему позор тем, кто рулил нашей экономикой и подобное допустил.

Давайте еще разок. Мы живем на огромной фабрике по производству всего. В огромном и сложном мире разные люди и разные компании специализируются на разных вещах, делают их, продают по всей планете. Если взять любую отдельную страну (даже Китай, хотя его это затронуло бы в меньшей степени, чем Россию) и отключить от всех технологий и комплектующих, которые производятся зарубежом, падение будет примерно таким же, а то и больше. Те же самолеты вообще ни одна страна самостоятельно производить не может в принципе – и никто (кроме нас сейчас) от этого факта не бьется головой об стенку.

Это нормально – находиться в отношениях со всем миром и в какой-то степени от него зависеть. Ненормально – рушить отношения с этим миром и потом храбриться, мол, мы все импортозаместим.