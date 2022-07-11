Что не так с благоустройством общественных пространств в Сургуте

Губернатор Наталья Комарова потребовала от главы Сургута Андрея Филатова как можно скорее решить вопрос о вводе в эксплуатацию части набережной возле СурГУ. Ее понять можно, люди жалуются. Филатова тоже понять можно. Он просто ничего не может сделать в условиях, когда выявлены факты грубейших нарушений подрядчиком и даже заведено уголовное дело. Принять в таких условиях объект означало бы создание аналогичных рисков уже для себя.

Важно и то, что все благоустройство в городе происходит в рамках национального проекта, на который выделяются федеральные деньги, а с этим, как вы понимаете, лучше не шутить.

Однако я взялся за материал не из-за этого разгорающегося скандала. Дело в том, что я как член общественной комиссии по формированию комфортной городской среды уже несколько лет наблюдаю ситуацию изнутри, и у меня есть все основания полагать, что реализация проекта в части общественных пространств находится в печальном состоянии.

Поэтому я решил сделать ряд публикаций и поделиться своим видением ситуации, основным проблемам, их причинам и вариантами исправления.

Итак.

Национальный проект

Про национальные проекты и то, что реализация их находится у президента на контроле, слышали все. Есть такой национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Этот приоритетный проект, в свою очередь, реализуется на федеральном, региональном и муниципальном уровне. На муниципальном уровне этот приоритетный проект приобретает форму муниципальной программы с соответствующим названием.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» состоит из двух базовых направлений:

– благоустройство дворовых территорий;

– благоустройство общественных пространств.

В силу ряда причин реализация первого направления не вызывает опасений. Во-первых, благоустройство двора выполнить сравнительно просто. Асфальтирование дорог, устройство тротуаров, детских площадок, установка скамеек и урн – перечень работ, с которыми справляется большинство подрядчиков. Во-вторых, вся ответственность за инициативу, контроль и приемку работ лежит на самих жильцах. В третьих, кадровая чехарда не коснулась ключевых сотрудников осуществляющих кураторство за этим направлением. Все это вместе позволяет контролировать ситуацию по ремонту дворов.

С общественными пространствами все ровно наоборот.

1. Очень сложные объекты

Общественные пространства разные по сложности. Есть сравнительно простые – к примеру, небольшие скверы. Подготовил площадку, положил плитку, поставил малые архитектурные формы – и вуаля. Однако, как показывает пример с «Центральной площадью», наши подрядчики иногда и плитку-то положить не могут. Что же тут говорить о таких огромных и сложных объектах, как парк «За Саймой», представляющий сложнейший природный объект, в котором нужно учитывать сотни разных факторов – от сложного ландшафта, разнообразной флоры и фауны, наличия реки и так далее. Тут на всех стадиях от проектирования до реализации требуется высокий профессионализм.

2. Низкое качество выполнения работ

За последние пару десятков лет уровень культуры формирования общественных пространств в стране существенно вырос. Большие города стали активно перенимать мировой опыт по устройству парков и скверов. Появились предприятия, специализирующиеся на выпуске продукции для общественных пространств. Да и у обычных людей, которые стали больше путешествовать и знакомиться с лучшими образцами организации городского пространства, уровень требований к общественным пространствам существенно вырос.

В Сургуте же при реализации проекта наблюдается интересный феномен, который характеризуется отчетливым контрастом. У нас одновременно на объекте могут быть качественные и современные малые архитектурные формы и какой-то дичайший «колхоз». Другими словами, когда что-то заказывается у специализированной компании, будь то детская горка, качели, малые архитектурные формы – то выглядит нормально. Но куда дотягиваются руки подрядчика – превращается в натуральный кошмар. Вот вам ряд примеров.

В парке «Кедровый Лог» установили классные большие деревянные «коромысла», которые принципиально поменяли визуализацию объекта, но тут же прямо под ними зачем-то наляпали бетоном и покрасили его краской, которая начинает трескаться через месяц.

Или вот еще. Инсталляцию в парк «Кедровый Лог» заказали у специалистов, но вот белочку вырезал местный «умелец». В результате получилась по истине гремучая смесь из деревянной и, в общем, неказистой белки на фоне надписи в стиле хай-тек.

Ну а плитка – это просто моя боль. В большинстве случаев она откровенно бракованная. Грязная, поцарапанная, вся в каких то пятнах. Думаю, тут причина весьма прозаичная – подрядчики, желая сэкономить, заказывают ее у каких-то кустарей или, может, реально покупают некондицию.

В общем, низкий уровень качества выполнения работ – это одна из основных проблем при реализации национального проекта.

3. Проблемы с координацией

В реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» задействованы разные структуры администрации и десятки сотрудников. Начиная от департаментов финансов и городского хозяйства до УКСа и МКУ «Лесопарковое хозяйство». Каждая из этих структур выполняет свою часть работы. Естественно, что в таких условиях без выстраивания четкой координации рассчитывать на успешную реализацию проекта не приходится. Учитывая это, федеральные власти предусмотрели целый комплекс мероприятий для управления процессами.

Основным инструментом для решения задач по координации выступает общественная комиссия по реализации приоритетного проекта. Причем в данном случае это не просто совещательной, но именно уполномоченный орган. В его цели входит осуществление контроля и координации реализации проекта. Именно эта комиссия принимает решение о включение в проект тех или иных общественных пространств. И именно эта комиссия должна отслеживать и решать любые проблемы. При Шувалове хоть и с грехом пополам этой комиссии удавалось реализовывать свои функции. Сейчас возникает ощущение, что о ней просто забыли. Причем в прямом смысле этого слова.

Недавно произошла весьма красноречивая история. Около полутора лет нас (членов комиссии) не приглашают на заседания по проблемам, возникающим с общественными пространствами. По дворовым территориям мы заочно голосуем, но вот по злободневным проблемам парков и скверов – нет. Я обратился в администрацию с просьбой провести выездное заседание комиссии в парке «За Саймой», чтобы обсудить ряд проблемных вопросов по этому объекту. По моему обращению организовали выездное заседание. Однако тут же выяснилось, что на выездное заседание пригласили не членов комиссии, а членов рабочей группы по парку «За Саймой». Которая делает много важной работы, прежде всего, по сохранению зеленных насаждений, но, конечно же, не имеет никакого отношения к комиссии по формированию комфортной городской среды. А про комиссию из бывших там чиновников вообще никто не слышал. По крайней мере, у меня сложилось такое ощущение.

В том, что происходит с главным координирующим органом, нет ничего удивительного. Шувалов лично возглавлял эту комиссию, а постоянно курировал ее работу тогдашний заместитель Николай Кривцов. С приходом нового мэра в положение о комиссии внесли изменения, и этот коллегиальный орган стал возглавлять заместитель, курирующий ЖКХ. Первым председателем был Сергей Полукеев. После него за полтора года кадровой чехарды сменилось несколько председателей. Предпоследним был в бытность замглавы Григорий Невоструев, после его ухода – нынешний зам по ЖКХ Сергей Агафонов (но это не точно). Естественно, что все это не прибавляет эффективности в координации процессов благоустройства.

Надеюсь, мои публикации с замечаниями общественным пространствам будут восприняты профильными чиновниками исключительно как желание совместными усилиями исправить ситуацию с реализацией приоритетного проекта.