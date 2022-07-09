Бюрократам важнее отчитаться о количестве утонувших за сезон, чем организовать их безопасность

Новость: МЧС Югры назвали водоемы, где чаще всего тонут люди. Конкретно в Сургуте – река Черная, карьер в районе улицы Мелик-Карамова, акватории рядом с ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Какова была бы реакция умного расширенного чиновничества (то есть разного уровня властей и ведомств, отвечающих за вопрос)?

Как минимум – устроить на тех точках квази-пляжи. Условно – если уж там из-за разных бюрократических норм и правил (обычно – жутко дебильных и созданных где-нибудь 50 лет назад под несуществующие ныне реалии) действительно ну прям невозможно сделать легальное место для отдыха – снарядите туда спасателей, санкционируйте приход бизнеса с арендой лежаков / зонтов, организацией переодевалок и каким-то общепитом. И все. Только спасатели должны действовать не как Росгвардия (то есть гонять и штрафовать людей), а заниматься своими прямыми обязанностями – наблюдать и вытаскивать из воды тех, кто тонет.

В идеале, конечно, устроить настоящие легальные пляжи. А еще лучше – сделать эти пляжи вдоль Бардаковки и Саймы, предварительно почистив эти реки и создав всю необходимую инфраструктуру. Тогда людям не нужно будет тащиться на «пятый километр» или в район ГРЭС, чтобы искупаться. Хотя там много где рядом дачи, поэтому лучше все же организовать нормальные пляжные пространства везде. Лишним не будет.

Какова будет реакция у всех ответственных ведомств и служб на самом деле? Переставят пару раз таблички «Купаться запрещено», отправят пару рейдов, чтобы гонять и штрафовать отдыхающих, а потом отчитаются о количестве утопленников по итогам сезона.

Потому что им невдомек – даже если на Черной речке и грэсовских водохранилищах вдоль берегов автоматчиков расставить – люди поедут на другие дикие водоемы и будут в ходе дикого и никем не организованного с точки зрения безопасности отдыха тонуть там. Но у нас, по всей видимости, важно не то, сколько жизней прервется, а бумажки, где написано, что купаться запрещено. Значит, так.