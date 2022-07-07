Пора Сургуту замахнуться на действительно масштабное благоустройство

Постоянный читатель siapress.ruАлександр Коновалов отреагировал на блог Юрия Нуреева о том, что «Сургут хорошеет». Приводим его комментарий полностью.

То, что «Сургут хорошеет» я слышу уже лет 30-40 это точно. Особенно в летние периоды два-три месяца, когда все расцветает и сама природа без руководящих указаний сверху создает естественное благоустройство комфорт в городе. Это были времена, когда еще совсем тонкие стволы берез и тополей покрывались зеленью в микрорайонах нефтяников, энергетиков, строителей и геологов. И тогда тоже можно было бы сказать, что «Сургут хорошеет. Местами».

И спустя полвека местечковость хорошеющего Сургута по-прежнему сохранилась. Понятно, что сейчас искусство городского дизайна стало наукой. Есть целые институты дизайна, выпускающие специалистов с высшим образованием. И ту теплотрассу дизайнеры придумали обрешетить и повесить на них гирлянды, как на новогоднюю елку. А если не точки зрения дизайна, то эти трубы должны быть давно в земле, над которыми должен зеленеть газон.

Вот почему эти трубы были проложены по поверхности в свое время? Тогда они просто проходили среди промзон. Проходили по окраине города к пиковой котельной на Мира. Это была так называемая хоззона города. И санитарная зона ГРЭС не позволяла там строить жилье. Сегодня санитарная зона ГРЭС приблизилась к периметру ограждения станций. И трубы оказались внутри городских кварталов. Логично эти трубы убирать в землю шаг за шагом. Но нынешним собственникам этих магистральных труб теплоснабжения это невыгодно, и так сойдет. И они призвали дизайнеров, которые придумали «псевдоблагоустройство» теплотрассы и преподнесли городу как великое достижение в программе благоустройства города.

Почему тогда опоры ЛЭП в черте города не украшать такими решетками с иллюминацией. Ведь этого не делают, а прокладывают высоковольтный кабель в земле, а опоры ЛЭП в черте города демонтируют. А на месте трассы ЛЭП возникают парки и скверы. Вот это действительное, а не рогульское благоустройство города.

Конечно, благоустройство местами идет и Сургут местами (по-прежнему уже полвека) хорошеет. Но не пора ли властям города и региона замахнуться на более масштабные проекты благоустройства города? Пора бы уже отказаться от периферийного понимания благоустройства города, типа фасадик подшаманить, трубу обрешетить, пешеходные террасы в парке сделать, еще что-то «дешевенькое со вкусом» сварганить и преподнести горожанам как креативное благоустройство города. О настоящем благоустройстве города, которое и летом, и зимой, или оно есть или его нет, говорилось здесь не раз, но все остается все так, как оно есть сейчас. «Сургут хорошеет. Местами».