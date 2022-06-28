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​Останутся ли старики и недоношенные дети в перинатальном центре без части лекарств?

Решение ликвидировать «Центральную аптеку» в Сургуте – спорное

​Останутся ли старики и недоношенные дети в перинатальном центре без части лекарств?
Фото siapress.ru, duma.gov.ru, pnp.ru

Накануне в стенах думы города Сургута в рамках депутатских слушаний обсуждался вопрос о продаже «Центральной аптеки». Обсуждение было весьма острым, так как это учреждение важно прежде всего тем, что гарантирует деятельность рецептурно-производственного отдела. А он, в свою очередь, по словам директора аптеки, во многом незаменим для ряда пациентов, продукция отдела весьма востребована. В частности, директор отметила:

1. За пять месяцев в отдел выполнил 3.900 заказов.

2. Готовятся препараты для физиокабинетов.

3. Готовятся препараты для кожно-венерологического диспансера.

4. Производятся порошки, в том числе, сердечные препараты для недоношенных детей, находящихся в перинатальном центре.

При этом инициаторы продажи аптеки никоим образом не подвергли сомнению нужность рецептурно-производственного отдела, а также факт зависимости от него некоторых горожан.

Хочу выразить благодарность депутатам – Дине Бигловой-Фатовой, Владимиру Болотову, Алексею Кучину, Денису Синенко за точные вопросы и обеспокоенность, которую они проявили в части необходимости сохранить работу рецептурно-производственного отдела после продажи аптеки. Но так как таких гарантий никто не дал, некоторые депутаты предложили отложить вопрос о продаже аптеки.

Жители Сургута, взяв слово в начале, посетовали на то, что два года назад «Центральную аптеку» с проспекта Ленина перенесли «к черту на кулички», а также потребовали обеспечить ее работу, так как некоторые препараты для них могут приготовить только там.

В конце концов пришли к выводу, что за два дня до заседания думы примут одно их двух решений: вообще исключат аптеку из плана приватизации или решат ее продать, но с замечаниями, поступившими от депутатов.

Причины продажи

Причина продажи банальна – убытки. За год – один миллион семьсот тысяч рублей. Много это или мало? Мне трудно судить. Но вот вам для сравнения.

Один заместитель главы города, с учетом зарплат, разных выплат, секретарей, помощников, водителя и.т.д. стоит налогоплательщикам навскидку миллионов примерно десять в год. Сейчас замов семь штук (пока шесть – с учетом ухода Григория Невоструева в округ, но ставка его сохранилась).

Я ни в коем случае не критикую кадровую политику главы. И уж тем более не пытаюсь скатываться в вульгарный популизм, намекая на то, что администрация набирает по семь замов, экономя при этом на больных стариках и детях. Просто привел пример, который ярко демонстрирует – 1,7 млн рублей – это не та сумма в масштабах города, чтобы даже в фантазиях допустить ситуацию, когда больные дети или старики останутся без нужных им лекарств.

Политический аспект

Вообще, признаться, меня весьма удивило предложение продать аптеку. Во-первых, потому, что обеспечение лекарственными препаратами – это весьма чувствительная тема для общества, особенно, социально незащищенных слоев – в частности, пенсионеров. Которые одновременно и самые активные избиратели, и самые активные жалобщики.

Во-вторых, потому как уже несколько месяцев у нас идет обратный тренд. В январе этого года спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил свою позицию о том, что необходимо резко увеличить количество государственных и муниципальных аптек.

А сейчас депутаты и эксперты наперебой заявляют, что в сложившихся санкционных обстоятельствах необходимо принять законопроект, в рамках которого можно было бы повысить количество рецептурно-производственных отделений, чтобы нивелировать возможный дефицит медикаментов.

Сами понимаете – если в условиях такой государственной политики в части обеспечения населения медикаментами на стол высокому начальству ляжет коллективное письмо от пенсионеров и родителей недоношенных деток с жалобами на то, что в Сургуте их лишают единственного рецептурно-производственного отдела – это будет неприятный казус.

Так что, на мой субъективный и непрофессиональный взгляд, для всех было бы лучше отложить продажу аптеки до лучших времен, то есть навсегда.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 245, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:13
Приватизировать Центральную аптеку ни в коем случае нельзя. Этот объект относится к категории жизненно- необходимых. Убыток по году в 1,7 млн рублей для аптеки это не повод избавляться от городского актива. А будет ли частник заниматься убыточным рецептурно- производственным отделом? Скорее он постарается от него избавиться. Или. Или будет просить дотацию из городского бюджета, чтобы покрыть убытки этого отдела. И главное. Решает ли для города с его бюджетом 36 млр руб. менее 2 млн рублей, которые город недополучает в свою казну от функционирования Центральной аптеки. Да эти цифры в пределах статистической погрешности. «Овчинка не стоит выделки». И не стоит этот вопрос драгоценного времени депутатов. Наверное есть мнение по аптеке и городской, и медицинской общественности. А посему здесь надо прислушаться к гласу народа.

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