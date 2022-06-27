Что значит нынешний дефолт для России

Как всех нас «порадовали» накануне, в ночь на понедельник истек срок для оплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям. Сумма для государства – никакая. Да и природа ее весьма, скажем так, творческая.

Даже Bloomberg указывает, что «дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян». Невыплата (точнее, недовыплата) долга возникла из-за технических моментов. Но… от всего этого не легче.

Дефолт. Как много в этом звуке, для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось… Чисто формально он сегодня наступил. И именно с сегодняшнего дня часы отсчитывают новый период в истории страны, да и мира. Но ситуация, тем не менее, абсолютно уникальна. В мировой истории подобного никогда не было.

Что будет дальше и как все это отразится на нас?

Формально пока НИКАК.

Рубль из-за этого не упадет. По крайней мере, в моменте. Возможно, потом, через какое-то время. Какое – никто не знает.

Что с сегодняшнего дня начнется – это некие судебные процессы, и вот здесь самое интересное. Ибо эти процессы со стороны потерпевших будут сводиться к следующему:

– Верните нам наши деньги!

На что РФ будет отвечать:

– Так мы ж не против. Заберите из замороженного.

– Нет. Оттуда нельзя! Дайте другое.

– Хорошо. Дадим! Дайте возможность.

– Нет. Нельзя. Санкции.

– Ну так а как же мы вам вернем? Давайте вернем рублями! Или юанями. Или рупиями.

– Нет, мы этого не хотим. Верните долларами.

– Так пожалуйста. Берите.

– Нет. Таким образом нельзя.

– Хорошо. Скажите, как можно. Мы заплатим. Деньги есть.

– Как можно, тоже мы не скажем. Так как сами не вполне понимаем. Однако пока будем арестовывать… Чего-нибудь! Вот сейчас кааак суды организуем. И все будет.

– А что будет-то?

– А бог его знает. Но что-то обязательно будет.

Так и будем жить. В дефолте. Сидя при этом на деньгах и задыхаясь от избытка валюты.

Как там в мюзикле?

– Бред. Полночный бред терзает сердце мне опять…

А дальше?

Самому интересно. Начнут в погашение долга конфисковывать активы или выручку от продажи нефти или газа? Ну так… Бумеранг, однако. Нет, как ни верти, но ситуация абсолютно малоизученная и самое главное – абсолютно малопредсказуемая.

Мне здесь интересно все. И то, в каких юрисдикциях все это будет решаться. И то, как будут действовать суды. И… да миллионы и.

По всей видимости, России сейчас предъявят весь ее долг. Только вот мало что от этого прояснится. Правила игры для происходящего есть только на бумаге. В реальности же их НЕТ.

Так что... запасаемся терпением. Ждем-с.