Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем молодежи

Уважаемые сургутяне!

Сегодня – День молодежи и я от всей души поздравляю молодое поколение сургутян с этим праздником!

Это самая прекрасная пора в жизни человека. Когда ты молод - весь мир для тебя мал: хочется свернуть горы и объять необъятное. Очень радует, что наши молодые сургутяне социально активны: это я вижу на примере деятельности Молодежной палаты при Думе города. Ребята готовы дерзать и покорять вершины любой высоты! И это очень правильно, ведь именно от сегодняшней молодежи зависит будущее нашего региона и всей страны!

Обращаясь к молодым сургутянам хочу пожелать реализации всех намеченных планов. Не сдавайтесь, если что-то не будет получаться сразу, ведь трудности закаляют. Уверенно идите к намеченным целям. Сегодня ваше время. И оно уникально своими возможностями. С праздником!