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​Они могут, мы – нет

В Великом Новгороде сделали классный пляж прямо в центре города

​Они могут, мы – нет
Фото t.me/crgsno

Десятилетиями Сургут обсуждает необходимость сделать в городе приличный пляж. Тем временем – Великий Новгород. Небольшой город, всего 224 тысячи человек, областной бюджет – 43,8 млрд рублей (на 10 млрд больше, чем сургутский), городской бюджет – 6,3 млрд рублей (в пять раз меньше нашего). Через центр протекает река Волхов. Прямо возле местного Кремля власти решили сделать пляж.

Сделали проект, выставили его на голосование в рамках «Формирования комфортной городской среды» (то самое, где у нас каждый год выставляют какие-то спортплощадки на Сайме или микроскверики), получили софинансирование – и вот.

Скамейки, урны, кабинки для переодевания, шезлонги, велопарковки, волейбольные стойки, детская зона – все сделано из лиственницы. Все в едином ансамбле, с учетом потребности не перетянуть внимание от Кремля. На втором этапе сделают дополнительные скамейки, спортивную зону, навесы от непогоды.

И, да, в реке Волхов можно купаться. На пляже стоят вышки для спасателей со всем оборудованием.

В маленьком провинциальном Великом Новгороде, выходит, получается такое сделать. А в большом и крутом Сургуте, пожалуй, потребуется еще пару десятков лет обсуждений, что купаться нигде нельзя, и пляжей в городе считай нет.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 191, комментариев: 0
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