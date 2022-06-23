Российская власть обвиняет кинотеатры в том, что они сами виноваты в постигшем их кризисе

Вычитал у уважаемого коллеги Эдуарда Иваницкого новость о том, как министр культуры Ольга Любимова высказалась про кризис, настигший российские кинотеатры. Несколько тезисов:

– «они сами виноваты, что делали ставку на американские блокбастеры»;

– киносетям «придется повзрослеть», так как они не смогут зарабатывать как раньше;

– властям важно, чтобы «кинотеатры пытались помочь российскому кино привлечь зрителей, а не действовали исключительно с корыстной точки зрения»;

– кинотеатры должны научиться грамотно «отрабатывать то, что они раньше вообще не делали».

Это, конечно, близкий к идеальному пример чиновничьего иезуитства и лицемерия.

Давайте начнем с простого – кинотеатры вообще никому ничего не должны, кроме как соблюдать закон и платить налоги. Все остальное – на усмотрение частного бизнеса. Кто-то катает масштабные блокбастеры с мощной кассой, кто-то специализируется на камерных показах, арт-хаусе и том, что называется TheatreHD, кто-то проводит мероприятия с премьерами и режиссерами / критиками.

Каждый строит свою модель бизнеса и определяет степень самореализации от ее исполнения. Крупные сети с сотнями залов по всей стране – на то и крупные сети, чтобы ставить своей главной целью, словами министра, «корыстный интерес». Это большой бизнес с большими инвестициями, которые должны окупаться и приносить прибыль акционерам. Да и небольшие кинотеатры не могут без прибыли, там вопрос в том, как ее зарабатывать в конкуренции с крупными сетями – они могут несколько выходить из шаблонной колеи.

Откуда взялась мысль о том, владельцы залов должны «помогать российскому кино привлечь зрителей»? Где это написано? Если российское кино хорошее – на него идет зритель (он даже на не очень хорошее, но порядком раскрученное на госканалах тоже иногда идет, к слову), если оно уж не совсем дрянное – то не идет. Причем здесь кинотеатры?

Осуждение прокатчиков за то, что они делали кассу на американских блокбастерах – это вообще бред. Это как если бы у нас, как в Венесуэле, начались перебои с туалетной бумагой, и очень умный министр прокомментировал бы это так: «Вы сами виноваты, что привыкли подтираться туалетной бумагой, а некоторые – даже трехслойной. Теперь придется повзрослеть и осваивать газеты и лопухи».

И я совершенно не приемлю взваливание на кинопрокатчиков какой-то морализаторско-воспитательной роли. Мол, нужно было отказываться от показа каких-нибудь «Мстителей», а дать приоритет «высокодуховному и патриотическому кино». С какой стати они должны были заниматься подобным?

У высокодуховного кино есть свой зритель, и он подходящие картины и места их проката найдет. У патриотических фильмов зрителя частенько не бывает в принципе, потому что качество этой продукции оставляет желать лучшего. Еще раз – снимайте хорошие фильмы, и прокатчики с удовольствием поставят их в расписание, а люди пойдут и будут смотреть. Если сейчас убрать весь Голливуд и забить залы «Крымским мостом» – извините, ничего не получится.

Кино – это индустрия развлечений. Даже в Советском союзе при полновесной идеологии люди ходили в кино отдыхать и развеяться, а не за получением дозы индоктринации. И сейчас с этой точки зрения не поменялось ничего. Опять же, развлечения бывают разные и для разных людей. Кому-то нравятся голливудские блокбастеры, кому-то французский нуар, кому-то тупые комедии, кому-то ужастики, кому-то мультики. Кинотеатры подбирают репертуар из имеющегося ассортимента, ориентируясь на потребности и интересы своей аудитории.

То, что кому-то персонально не нравятся большие голливудские проекты – ну, извините, ваши национальные трудности. Мне вот не нравятся какие-нибудь «Елки», «Полицейский с Рублевки», «Притяжение» или «Ирония судьбы. Продолжение» – но они собрали довольно мощную кассу. И я по этому поводу совершенно не переживаю – если людям нравятся, пусть смотрят.

Если же у государства есть интенция, пользуясь случаем, сделать кинотеатры некими отделами художественной патриотической пропаганды – ну, удачи. Мое мнение – выйдет из этого примерно ничего, но если позволит сохранить рабочие места и сами залы до момента, когда (если?) все вернется в нормальное человеческое русло жизни – ну, пускай. Но давайте не забывать – нынешний кризис у кинотеатров (и далеко не только) сделан в первую очередь руками нашего же государства. Обвинять бизнес в том, что он как-то не так работал и сам во всем виноват – это лицемерие и перекладывание с больной головы на здоровую.