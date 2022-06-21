Год назад в сургутском речпорту утонула женщина, а сейчас там установили спасательные средства

17 июля 2021 года на территории набережной сургутского речпорта произошла трагедия – утонула женщина. Ужас этой ситуации заключался в том, что несчастная тонула на глазах людей, которые побоялись ей помочь. Как сообщает информационный ресурс «К-Информ», возможно, югорчанка оступилась, не удержала равновесие и оказалась в воде. Около минуты она пыталась выбраться самостоятельно, но сильное течение и водоворот не позволили этого сделать. К слову, по этой же причине очевидцы не смогли помочь женщине – они элементарно боялись за свою жизнь, потому что выплыть из такого водоворота очень сложно, а вытащить на себе человека – и подавно.

Действительно, в этом месте вода вспучивается, наблюдаются водовороты и волны. В общем, бросаться в такую воду действительно страшно.

Но меня удивило не само происшествие. С учетом того, что на пирсе бродят толпы людей, постоянно резвятся дети – это даже удивительно, что несчастный случай только один. А вот что меня поразило – так это реакция властей. Реакции не было никакой.

Пословица «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится» очень точно отражает нашу ментальность. В России обычное дело не просчитывать риски, но если что-то случилось, то сразу начинают суетится и перестраховываться. Как это было, скажем, в Тюмени, где при строительстве набережной не предусмотрели спуски к воде. И когда молодой человек утонул, упав с набережной, буквально на следующий день появились и спасательные круги, и лестницы.

Я ожидал, что у нас произойдет примерно то же самое. Но к моему большому удивлению этого не случилось. Ни через день, ни через неделю.

Эти фото сделаны через неделю после трагедии

Чтобы предотвратить новую трагедию наша общественная организация обратилась в администрацию Сургута с просьбой разместить на набережной спасательные средства. Администрация сразу же откликнулась. Теперь при несчастном случае шансы выжить у попавшего в беду человека возрастают.

Мы, конечно, не профессионалы, но нам кажется, что в условиях таких водоворотов и течений к кругу не помешало бы добавить еще и линь (длинная веревка, привязанная к кругу) для того, чтобы можно было кинуть спасательной средство утопающему и подтащить к берегу. Кроме того, было бы полезно прикрепить поблизости наглядную схему-инструкцию, как всем этим пользоваться. Но это уже так, капризы.

В любом случае, хотелось бы поблагодарить городскую власть за проявленную отзывчивость. Тем более, что размещение спасательных средств на набережных не обязательно по закону. Надеемся, что трагедий, аналогичных прошлогодней, не произойдет.