16+
Логотип Сиапресс
USD  54,7081   EUR  57,4566  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Надеемся, больше никто не утонет

Год назад в сургутском речпорту утонула женщина, а сейчас там установили спасательные средства

​Надеемся, больше никто не утонет
Фото и видео автора

17 июля 2021 года на территории набережной сургутского речпорта произошла трагедия – утонула женщина. Ужас этой ситуации заключался в том, что несчастная тонула на глазах людей, которые побоялись ей помочь. Как сообщает информационный ресурс «К-Информ», возможно, югорчанка оступилась, не удержала равновесие и оказалась в воде. Около минуты она пыталась выбраться самостоятельно, но сильное течение и водоворот не позволили этого сделать. К слову, по этой же причине очевидцы не смогли помочь женщине – они элементарно боялись за свою жизнь, потому что выплыть из такого водоворота очень сложно, а вытащить на себе человека – и подавно.

Действительно, в этом месте вода вспучивается, наблюдаются водовороты и волны. В общем, бросаться в такую воду действительно страшно.

Но меня удивило не само происшествие. С учетом того, что на пирсе бродят толпы людей, постоянно резвятся дети – это даже удивительно, что несчастный случай только один. А вот что меня поразило – так это реакция властей. Реакции не было никакой.

Пословица «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится» очень точно отражает нашу ментальность. В России обычное дело не просчитывать риски, но если что-то случилось, то сразу начинают суетится и перестраховываться. Как это было, скажем, в Тюмени, где при строительстве набережной не предусмотрели спуски к воде. И когда молодой человек утонул, упав с набережной, буквально на следующий день появились и спасательные круги, и лестницы.

Я ожидал, что у нас произойдет примерно то же самое. Но к моему большому удивлению этого не случилось. Ни через день, ни через неделю.

Эти фото сделаны через неделю после трагедии

Чтобы предотвратить новую трагедию наша общественная организация обратилась в администрацию Сургута с просьбой разместить на набережной спасательные средства. Администрация сразу же откликнулась. Теперь при несчастном случае шансы выжить у попавшего в беду человека возрастают.

Мы, конечно, не профессионалы, но нам кажется, что в условиях таких водоворотов и течений к кругу не помешало бы добавить еще и линь (длинная веревка, привязанная к кругу) для того, чтобы можно было кинуть спасательной средство утопающему и подтащить к берегу. Кроме того, было бы полезно прикрепить поблизости наглядную схему-инструкцию, как всем этим пользоваться. Но это уже так, капризы.

В любом случае, хотелось бы поблагодарить городскую власть за проявленную отзывчивость. Тем более, что размещение спасательных средств на набережных не обязательно по закону. Надеемся, что трагедий, аналогичных прошлогодней, не произойдет.


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 18:59, просмотров: 138, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король 806
  2. В администрации Сургута прокомментировали смерть подростка во время Сабантуя 713
  3. В Югре цены на молочку завысили почти на 90% 358
  4. Сургут получит пять спортобъектов по концессии 321
  5. Сургутская поликлиника «Нефтяник» получит расширенную парковку 318
  6. ​Югорского чиновника отправили в суд за махинации и коррупцию 317
  7. ​Горячие финские выбросы 315
  8. Сургутянку осудят за фиктивную регистрацию граждан Таджикистана 308
  9. ​Спираль насилия 307
  10. В Мегионе сбили трехлетнего мальчика, который выбежал на дорогу из магазина 303
  1. ​Эко-парк «За сточной канавой», или Как мы убиваем центральную реку Сургута 1967
  2. ​Сайму и Бардаковку убивают десятилетние коррупция и равнодушие чиновников 1696
  3. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 1682
  4. Сургутяне отпразднуют Сабантуй 1670
  5. СМИ: замглавы Сургута Григорий Невоструев ушел с поста 1647
  6. В Сургуте из-за лжеминера эвакуировали детсады 1630
  7. ​Наталья Комарова презентовала югорские креативные индустрии на ПМЭФ 1523
  8. Полицейские Сургута поймали подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого нашли рядом с остановкой 1510
  9. Жалобы родителей спровоцировали тайную проверку губернатора Югры 1499
  10. Куда едут учиться сургутские студенты и где они живут? Рассказали эксперты «Этажей» 1455
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8141
  2. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 6705
  3. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 4901
  4. Лужайки кончились 4683
  5. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 4455
  6. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 4412
  7. ​Стирание истории 4047
  8. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 3698
  9. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3588
  10. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3091

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика