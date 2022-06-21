Как и почему россияне бесконечно оправдывают насилие и живут по его законам

Посмотрел интервью Екатерины Гордеевой с адвокатом и правозащитницей Мари Давтян. Она специализируется на делах по защите женщин от домашнего насилия. Она представляла в ЕСПЧ, в частности, Маргариту Грачеву, которую муж вывез в лес и отрубил кисти рук.

Мари сказала интересную вещь, которая кажется очевидной, но, судя по всему, мало понимается и воспринимается в России. В нашей стране государство (по мнению Давтян, сознательно) не борется с домашним насилием, считая это явление жизни внутренним семейным делом каждой ячейки общества. Оправдывая это штампами, типа «бьет – значит любит», «стерпится – слюбится», да и вообще в «Домострое» по этому поводу все было написано – главное, чтобы палка, которой муж «воспитывает» жену, не была толще большого пальца.

И, надо сказать, общество в немалой степени откликается и зеркалит эту позицию, хотя серьезные подвижки в неприятии такого подхода идут – вероятно, благодаря поколенческому переходу. Мне кажется, что среди нынешних 30-летних родителей намного меньше людей, чем пару десятков лет назад, которые считают приемлемыми телесные наказания по отношению к детям, даже «безобидные» шлепки по попе. А уж про то, чтобы поднять руку на жену среди носителей подобных взглядов даже речи быть не может. Но, опять же, я сейчас сужу по моему кругу общения – образованному городскому населению. Не думаю, что везде все так благостно.

Оправдывая или, как минимум, не осуждая должным образом домашнее насилие – самый близкий для каждого отдельного индивида тип насилия – наша власть одновременно оправдывает любое другое применение силы, правомерное или нет. Если бьют, калечат и убивают в семье (в России 60 процентов всех насильственных смертей женщин совершают их мужья или сожители – вдумайтесь в эту цифру), то разве удивительно, что бьют, убивают и калечат в армии, отделениях полиции, тюрьмах и где угодно еще.

И многие наши соотечественники на автомате делают то же самое. «Ну, она сама виновата была, чего доводила мужика» – «Ну, тюрьма – это ж не курорт, там понятно, что могут избить или чего похуже, а вот нечего было закон преступать и за решетку попадать» – «Армия – школа жизни, если мужик там не потерпит лишения и боль, то как он воевать-то будет». И далее по списку.

Мне кажется, что у нынешних поколений как минимум 30-40-летних и младше есть очень серьезная и сложная задача – выбраться самим и вытащить страну из этой бесконечной спирали насилия и его бесконечного же оправдания. Если получится – эффект будет потрясающий.