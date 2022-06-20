Решить экологические проблемы сургутских рек можно – только этим нужно заниматься

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов отреагировал на очередной выпуск проекта «О чем говорят», посвященный экологической катастрофе рек Сайма и Бардаковка в Сургуте. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Экологическая катастрофа Бардаковки и рукавов Саймы произошли вследствие интенсивной хозяйственной деятельности человека на протяжении последнего полувека. Можно ли было этого избежать либо минимизировать? Да.

Вот, смотрите что было на берегах Бардаковки в период наиболее интенсивного пионерного освоения нефти Сургута. Того периода, когда, как говорится «лес рубят – щепки летят». Что хозяйствующие субъекты построили на берегах Бардаковки и в ее пойме.

Первое. Сургутскую городскую нефтебазу (сейчас это район Гагарина, 9), включая бурение пожарной скважины и строительство пожарного водоема (1965-1966 гг.). Второе. Строительство бетонной автодороги в пойме Бардаковки для вывоза плит для строительства КПД в мкрн 8 (1968 г.). Третье. Строительство деревообрабатывающего завода для глубокой переработки древесины, включая цех по выпуску арболитовых панелей для промышленного строительства («Арболит», 1966 г.). Четвертое. Строительство складских помещений базы ОРС (отдел рабочего снабжения) НПУ (НГДУ) «Сургутнефть». Пятое. Котельная и ДЭС для тепло-энергоснабжения поселка нефтяников (мкрн 1, 2) и водозабор «Кедровый» для водоснабжения поселка нефтяников (1965-67 гг.).

Кроме того, вдоль берега Бардаковки проходила ул. Гагарина, на которой, кроме жилого сектора, находились местный промкомбинат, комплекс зданий районной больницы и база пассажирского городского автохозяйства. По Сайме в тот период вообще хозяйствующих субъектов не наблюдалось.

Таковы были исходные по экологии Бардаковки и Саймы. Следующий период ознаменовался избыточным и необоснованным вторжением хозяйствующих субъектов в экологическую систему этих рек. Этот период продолжается и сейчас. Можно перечислить всех, кто причастен к экологической катастрофе Бардаковки и Саймы. Они известны. Известны организации, предприятия, кооперативы и их руководители. Известно, кто из чиновников и когда санкционировал эти варварские действия по уничтожению экосистем Бардаковки и Саймы. Это тема отдельного разговора.

Это к тому: «Кто виноват?». А сейчас переедем к тому: «Что делать»?». Понятно, что экологию Бардаковки и Саймы надо спасать. Вернее, попытаться реанимировать то, что осталось от этой некогда уникальной водной экосистемы. Конечно, к делу по спасению этих рек нужно подойти более чем серьезно. Заварить трубу канализации – это не вопрос. Как не вопрос запретить хозяйствующим субъектам заниматься хозяйственной деятельностью в охранной зоне водоемов (то ли 10 м, то ли 50 м, то ли все 100 м – кто из природоохранной прокуратуры просветит обывателей?), хотя бы расположением по берегам запрещающих знаков.

А далее в ход должна пойти тяжелая артиллерия, вернее земснаряд для очистки дна Саймы и Бардаковки от ила (к примеру WATERMASTER или другой марки, специалисты компании МТА должны знать) в комплекте с установкой по переработке речного ила. Далее необходимо для выполнения дноуглубительных работ в русле Саймы и Бардаковки плавкран и вспомогательные суда. Однако специалисты все эти технологии и работы по очищению дна рек и водоемов от ила знают, и выдумывать велосипед не следует. А следует браться за дело и работать. Люди такими работами постоянно занимаются.

Кто эти люди спросите вы? Хороший вопрос. Да, действительно Бардаковка и Сайма, по сути, бесхозяйные, хотя номинальные собственники есть. Но где они? Ау! Поэтому, ввиду того что по факту реки стали городскими сточными канавами, пардон каналами, то сам бог велел их передать на баланс и в хозяйственное управление «Горводоканалу». Какая разница, ливневая канализация в подземном коллекторе и в открытом поверхностном коллекторе, коим является фактически Бардаковка и Сайма.

Кстати, Горводоканал может не упираться и не отнекиваться от этих природных коллекторов, ибо их коллеги из «Мосводостока» взяли городскую речку Яузу длиной всего-то 48 км, из которых 27 км она протекает в черте города, с природным парком «Яуза» по берегам на свой баланс. И регулярно занимаются очисткой реки от ила и дноуглубительными работами. Опытом они могут поделится со своими коллегами из Сургута.

То есть нет проблемы, как улучшить экологию водных артерий Сургута. Вопрос только в том, что или кто может стать триггером для начала этого процесса. Кто? Губернатор Югры или глава города? Неважно. Важно то что они оставят о себе добрую память, как Сайма Комаровой или Бардаковка Филатова.