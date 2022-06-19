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​Горе. Умер Геннадий Бурбулис

С Геннадием Бурбулисом мы были знакомы всю мою жизнь

​Горе. Умер Геннадий Бурбулис
Фото из архива автора

Прямо горе. Умер Геннадий Эдуардович Бурбулис. Мы с ним знакомы всю мою жизнь.

Первая моя научная публикация в его сборнике, когда он работал в УПИ. Надеюсь, что найду. Я тогда студент. Он ученый и организатор науки. Он созывал конференцию, отбирал материалы. Я отбор прошел. Студент. Так и познакомились. Шапочное. Кто я тогда?

Потом была учеба. Наука. Иногда пересекались. Но так, ничего серьезного.

И вот трибуна. Он на сцене. Я в зале. Но уже на одном языке. И разговор. Дискуссия. Я все равно младше. Но уже споры. Свое мнение.

А потом просто было просто. Он мне. Я ему.

Могли просто позвонить, написать. Он следил за тем, что я делаю. Всегда поддерживал. Ценил. Я знал, что если последняя черта, то напишу и Бурбулису. Знал, что поможет.

Последнее из яркого. Я нашел у себя в архиве автореферат кандидатской диссертации Геннадия Эдуардовича. Посылаю ему фото. А у него нет! Нет собственного автореферата.

Возможно, это изображение текст «21:17 T геннадий эдуардов... был(-а) сегодня в 19:18 добрый день, г.э.! нашел y себя в архиве. C уважением, Κ.Κ. 13:06 костя добрый день! ты потрясающий друг -медиатор!!! y меня нет этого документа зарождающего стоицизма XX -XX1 веков! первоосновы политософии-меритократин-миротво рчества! буду признателен тебе за презентацию этого исторического документа! там была заложена основа меморандума бурбулисапрезиденства в россии! и, наконец, беловежского консенсуса!!! благо дарю!константин! 13:39 13:48 13:47 E 13:48 +15»

В итоге я ему не отдал. При нем же передал в музей Ельцина. Не исключаю, что это последний экземпляр, что не в Ленинке.

Нет описания фото.

Геннадий Эдуардович был искренним идеалистом. С моим прагматизмом по политической работе, но устремленностью в будущее, это вполне сочеталось. Я критиковал, он слушал. Он предлагал. Последний текст, который я написал по его просьбе, назывался «Экология власти».

Именно он предложил название. Только название. Только направление. Он понимал, что я все равно сделаю и выверну по своему. И мудрый Бурбулис не ошибся. Так и было. Но один язык. Одна цель. И всего две простые вещи, которые навсегда: ум и нравственность. Нравственность и ум.

Навсегда.


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19 июня в 23:14, просмотров: 146, комментариев: 0
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