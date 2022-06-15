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​Российская власть точно нацелена на ослабление рубля. Думаю, сейчас идет поиск технического решения, как это сделать

Рубль точно будет слабеть – это вопрос времени

​Российская власть точно нацелена на ослабление рубля. Думаю, сейчас идет поиск технического решения, как это сделать
Фото со страницы автора в соцсетях

Один из ключевых вопросов, волнующих сегодня простых россиян – что будет с рублем? Он сначала невероятно ослаб, теперь невероятно укрепился и никак не может откатиться обратно. Что происходит и чего ждать – мы попросили объяснить уральского экономиста Константина Селянина.

Для понимания того, как формируется и что представляет из себя курс рубля, нужно оценивать спрос и предложение валюты. Еще несколько месяцев назад треть валютного и финансового рынка в России занимали иностранцы, и еще треть – импортеры. Они создавали движение денежных потоков, конвертировали рубль в валюту, чтобы выводить выручку либо покупать товары зарубежом. Теперь практически не осталось ни первых, ни вторых (напомню, импорт в Россию от января к маю 2022 года упал на 89 процентов). То есть спрос на валюту сократился существенно.

При этом выросло предложение – наши экспортеры за март-апрель-май показали рекордную выручку. Несмотря на санкции и падение продаж, а также реализацию той же нефти в Индию и Китай с большим дисконтом, в абсолютном выражении поступление денег выросло так, что за три месяца были исполнены годовые планы.

То есть мы получили резкое снижение спроса на валюту и резкий рост предложения и, как следствие, крепкий рубль.

Но тут нужно понимать интересантов. Экспортерам нужен более слабый рубль – у них расходы в рублях, а выручка в валюте. Еще больше слабый рубль нужен бюджету, который около половины доходов получает от экспорта. А траты и обязательства в рублях у него огромные – военные расходы выросли с 185 млрд до 600 млрд рублей, меры социальной защиты будут стоить более 500 млрд рублей. Эти статьи явно не были изначально предусмотрены в бюджете, и деньги нужно где-то брать – в условиях падения экономики, которое может оказаться в объемах около 10 процентов ВВП в 2022 году.

Так что самый простой способ получить необходимые средства – ослабить рубль. Все обязательства государства при этом будут исполнены, а заплатят, как всегда, россияне. Поэтому нет сомнений, что власть нацелена на более слабый рубль, просто сейчас финансовый блок и ЦБ ищут техническое решение, как это исполнить.

Читайте также интервью с Константином Селяниным на тему сверхполномочий президента в отношении вкладов россиян и причин, почему банки «сливают» валюту.


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Сегодня в 17:08, просмотров: 239, комментариев: 0
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