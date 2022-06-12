Депутат Думы Югры Ирина Урванцева поздравляет с Днем города и Днем России

Уважаемые сургутяне!
Традиционно, 12 июня- в День России, поздравления принимает и наш любимый город.
Молодой, но мудрый. С богатой историей и большими перспективами.
Для нас с вами Сургут – это начало начал Кто-то здесь родился, кто-то здесь состоялся.
Это дом, а, значит, тепло, забота, близкие рядом.
И Россия –наш большой дом.
Это люди, чьи сердца наполнены любовью и уважением к родной земле.
Это великая культура, неповторимая природа, уникальные достижения.
К слову, успехи нашей страны - это вклад отдельного региона. Каждого человека.
Желаю всем жителям Югры благополучия и крепкого здоровья!
С Днем России!
С Днем города, Сургут!