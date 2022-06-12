Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем города и Днем России

Дорогие друзья! Известный сургутский поэт Петр Суханов всего одной стихотворной строчкой выразил отношение к любимому городу: «Я вошел в этот город, как входят в мечту»… Сегодня у нашего города-мечты два праздника – День города и День России.

В середине прошлого века нефтяной фонтан определил дальнейшую судьбу небольшого поселка: он развивался и стал центром притяжения специалистов со всей страны. Сюда приезжали на время, а оставались навсегда. Поэтому у нас и у нашего города особый характер – стойкий и решительный, как у нефтяников, газовиков, геологов, энергетиков и строителей, которые поднимали его из глубин тайги.

Сургут – еще и город культуры: невероятно, но факт – первым профессиональным учреждением образования стало музыкальное училище, которое осенью отметит 50-летний юбилей. И уверен, что именно это событие определило негласный статус города, как культурной столицы. Подтверждение тому – единственная в округе муниципальная филармония: совсем скоро – в октябре – ей исполнится 20 лет!

А именно сегодня 20 лет исполняется еще одному важному городскому событию: два десятилетия назад был установлен памятник основателям Сургута – это наша память, отлитая в бронзе, дань уважения историческому прошлому любимого города.

То, что когда-то было мечтой – сегодня реальность: широкие автомагистрали вместо деревянных настилов, современные высотки вместо старых деревяшек, зеленые парки и скверы вместо пустырей. Развитая инфраструктура, грамотные архитектурные решения, высшие учебные заведения, высокий уровень комфортного проживания – все это Сургут - индустриальный и культурный центр Югры!

С праздником, дорогие сургутяне – с Днем города и Днем России! Пусть наш город развивается, пусть великой и могучей будет наша страна!