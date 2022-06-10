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​Как внедрить дизайн-код для сургутских ларьков

Сургуту для устранения визуального мусора нужен полноценный дизайн-код

​Как внедрить дизайн-код для сургутских ларьков
Иллюстрации автора

Чтобы устранить хаос, «визуальный шум», привести внешний вид торговых павильонов к общему знаменателю, а значит – улучшить городскую среду, необходимо внедрять правила, требования и принципы (по-другому – дизайн-код).

Свод правил может быть разработан на микрорайон, улицу, общественные пространства, торговые павильоны и киоски, рекламные вывески и много другое. Дизайн-код определяет, как должны выглядеть эти объекты: какого они должны быть размера, конфигурации, цвета, из каких материалов, на каком расстоянии располагаться от зданий и пешеходных зон и т. д.

В качестве примера публикую эскизы и описание требований, разработанных для размещения торговых рядов в промышленно-коммунальной зоне Сургута. Проанализировав общую ситуацию, недостатки и достоинства места расположения торговых рядов, поставили цель совместно с заказчиком: создать удобное и безопасное место для совершения покупок для авто – покупателей.

Возможно, это изображение 1 человек, дорога и текст «кафе фрукты овощи продукть HO»

Согласно предложенному проекту торговые павильоны имеют разную площадь под конкретный вид бизнеса (от 15 до 45 кв.м), высота варьируется 3.2-3.6 метра. За торговыми павильонами расположен проезд для разгрузки товара. Также он выполняет роль противопожарного проезда и проезда мусоровоза.

Возможно, это изображение 2 человека и текст «свощи продукты бакалея горячий хлеб 미리 свежее мясо»

Для отделки фасада рекомендуется использовать материалы, поддающиеся чистке – металлосайдинг под цвет древесины.

Возможно, это изображение 2 человека и текст «бакалея кафе фрукты»

Витражи, двери, окна (профиль) на фасадах должны быть темно-серыми. Запрещено закрывать фасады какой-либо рекламой, баннерами и пр. Цвет рекламного фриза должен быть также темно-серым, иметь высоту 0.8м, вывеска на нем – объемные буквы белого цвета.

Возможно, это изображение 2 человека и текст «бакалея горячий хлеб свежее мясо»

Таким образом, вводя стандарты к размещению, содержанию и внешнему виду павильонов, главное соблюсти:

– для ведения комфортного бизнеса такие правила, в том числе, и описание типовых архитектурных решений, не должны содержать пробелов, должны быть просты и понятны для всех заинтересованных лиц;

– не должно быть излишнего единообразия, необходимо учитывать как архитектуру отдельных районов и улиц, уникальный дизайн отдельных общественных пространств (парков, скверов, площадей), особенности ведения отдельных видов бизнеса;

– необходимость поддержания внешнего вида нестационарных объектов с учетом требований, со стороны администрации.


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Сегодня в 14:28, просмотров: 139, комментариев: 0
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