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История одного вокзала

Как в небогатом городе Иваново нашли способ не только сохранить старый вокзал, но и сделать его очень крутым

История одного вокзала
Фото porusski.me

Еще несколько слов про железнодорожные вокзалы и их реконструкцию. Есть такой город – Иваново. Там живет немногим более 400 тысяч человек. Бюджет всей Ивановской области, столицей которого является этот город, составляет примерно 50 млрд рублей – на 20 млрд рублей больше, чем бюджет Сургута, и в 5,5 раз меньше, чем бюджет Югры. Бюджет города Иваново – 9 млрд рублей, в три раза меньше сургутского.

Там есть вокзал, который построили в 1932 году. Вот он.

Как вам? Красиво? Или, может, его стоило снести и построить что-нибудь цветастое, как в Сургуте?

Фото из 70-х годов

Внутреннее убранство до реконструкции

Ему повезло стать объектом культурного наследия, поэтому, когда зашла речь о реконструкции, ни о каком сносе не могло быть и речи. Местные власти дали какие-то деньги на наем архитектурного бюро и консультантов историков, РЖД вложились в саму реконструкцию, и дело пошло. За 2018-2020 годы все сделали. Вот как выглядит этот вокзал теперь.

А так? Фото strelkamag.ru

А вот как изменилось внутреннее убранство в том же зале. Фото archi.ru

Фасаду максимально вернули исторический облик (он менялся по ходу эксплуатации за почти век), для этого специально приглашали историков. Что смогли – сохранили, что не смогли – заменили современными аналогами, почти неотличимыми от оригинала. Например, так сделали с метлахской плиткой на полу, а гипсовые элементы заменили на их копии из стеклофибробетона. Поставили удобную деревянную (!) мебель с возможностью заряжать телефоны (!!!), улучшили подсветку и освещение, адаптировали пространство для маломобильных людей. То есть одновременно реставрировали и модернизировали вокзал.

Открывали этот объект глава РЖД и губернатор Ивановской области. Все были очень счастливы.

Небольшая вишенка на торте. Реконструкция ивановского вокзала стоила 1,2 млрд рублей. То, что предполагалось сделать с «реконструкцией» сургутского вокзала, стоит 2,3 млрд рублей. Уж не знаю, как на эту цифру повлияет решение его снести и построить нечто на месте.

Вот, как поступают люди, дорожащие своей историей. К ним потом целый глава РЖД приехал – потому что проект крутой, концептуальный, и даже чиновникам от госмонополии он показался важным. Хотя Иваново, мягко говоря, не пуп России.

То ли дело Сургут. Нефтяная столица. Богатый город. И здание вокзала для него – не просто последнее заметное историческое здание в городе, но одновременно оно же – последнее подобное здание на планете Земля в принципе. Но зачем нам крутой проект? Зачем привлечение крутых архитекторов и перевоплощение здания, как это сделали в Иваново? Зачем федеральный инфоповод, что город сохранил уникальное в своем роде здание и провел крутую реконструкцию?

Давайте сносить.


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08 июня в 19:43, просмотров: 519, комментариев: 0
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