С новым ж/д вокзалом Сургута пока ясно то, что ничего не ясно

«Горожане, фактически не могут пользоваться очень много лет вокзалом. Из-за того, что кто-то что-то не дорабатывает. И мы должны сейчас работать, не спать, не есть, задачу реализовать», – такое заявление сделал заместитель губернатора по строительству Азат Ислаев, инспектируя строительство железнодорожного вокзала в Нягани. Напомню, что этот объект – один из долгостроев (14 лет!) нашего округа, к работе над которым приступили в далеком 2008 году.

Или вот еще: «В 2011 году, решение о масштабной реконструкции Сургутского ж/д вокзала приняло руководство Свердловской железной дороги. Железнодорожный вокзал Сургута включен в программу комплексной модернизации и развития Свердловской железной дороги. До 2015 года его, как и вокзалы Екатеринбурга, Пыть-Яха и Перми ожидает масштабная реконструкция» (Из архива компании СТВ 2011 год)

Примеры, мягко говоря, неторопливости реализации своих планов руководством РЖД можно продолжать долго. И важно понимать, что обещания, растянутые на десятки лет, давались еще в до 24-февральную эпоху.

А вот на свежих решениях нужно остановится отдельно.

«У нас будет со стороны северной части платформы установлен временный павильон. Это решение было принято при совместном совещании в феврале между городом и железной дорогой, о том, что лучше не как первоначально было — половину здания сносим, реконструируем, потом строим другую часть здания, сносим и дальше ее строим», — прокомментировал заместитель начальника Свердловской железной дороги по строительству ОАО «РЖД» Олег Энгель.

Я не ослышался? В феврале?

Да. Точно, в феврале! Три месяца назад наши власти совместно с РЖД приняли решение о сносе вокзала и хранили молчание, достойное настоящих разведчиков. Что же, их понять можно. Такие новости нужно сообщать неожиданно, чтобы не успели опомниться.

Чьи деньги?

Как только заходит речь о рекомендациях в адрес реконструкции ж/д вокзала, чиновники всех уровней выдают примерно следующее: «Ну, а что мы можем сделать? Тут, видите ли, РЖД полноправный хозяин. И здание его, и землица его, и финансировать будет тоже РЖД».

Одну секундочку. Выше нос господа!

Начнем с того, что ни один объект в границах муниципалитета не строится без вашего согласования, чья бы земля и деньги ни были. А вот, что касается денег, так хочу напомнить, что:

«В результате реализации инвестиционного проекта ОАО «Российские железные дороги» будет реконструирован вокзальный комплекс в Сургуте и построен новый вокзал в Пыть-Яхе. При этом Правительством округа предоставляется финансовая поддержка в соответствии с региональной государственной программой «Современная транспортная система» на возмещение 50% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на реконструкцию вокзального комплекса Сургут и строительство нового здания вокзалаПыть-Ях».

Это цитата с сайта думы Югры. По этому поводу парламент округа даже целый закон принял. Так, что не стесняйтесь господа чиновники, ведите себя решительней во взаимоотношения с монополистом. Хотя бы на основании того, что половину заплатим мы – налогоплательщики.

А что с проектом?

Никогда не забуду наделавшие много шуму, пестрые сайдинговы фасады нового вокзала от компании РЖД. В 21-м году с проектом ознакомили губернатора.

Но, то был проект реконструкции. То есть сохранялись фундаменты, основные несущие конструкции. Если же объект сносят полностью, то это уже строительства с нуля и проект нужен новый. И если, по словам Энгеля, решение о сносе (а о не реконструкции) было принято только три месяца назад, то готов ли новый проект? Если готов, то где он? Если не готов, то зачем вы уже сейчас собираетесь сносить? Может сначала проект показать, а?

В общем дело ясное, что дело темное. Очевидно только одно. Пассажирам нужно приготовится к долгим мучениям в РЖД-времянке площадью всего 500 метров. К слову, ровно в десять раз меньше действующего вокзала и в двадцать – планируемого.