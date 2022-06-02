Площадка «Ботаника» в сургутском парке «За Саймой» хороша, но есть некоторые проблемы

Вот уже пару лет заборы и строительная техника доставляют неудобства посетителям парка «За Саймой». Живое обсуждение и даже скандалы вокруг планов по благоустройству парка сменило некоторое затишье. Но сдача первых объектов, вернее, обнаруживающиеся проблемы могут опять вызвать неподдельный интерес общественности к глобальному переустройству парка.

Обратим внимание на детскую площадку «Ботаника»

По весьма насыщенной информационной кампании вокруг этого объекта у меня сложилось ощущение, что для компании «Среда комфорта» эта детская площадка является важным имиджевым проектом. Что вполне естественно, так как этот подрядчик имеет весьма амбициозные планы на рынке по благоустройству общественных пространств, и «Ботаника», видимо, должна послужить некой визитной карточкой.

На мой взгляд, компания действительно постаралась. Надо отметить, что подрядчик (что вообще нетипично) не экономил на материалах и оборудовании. Была положена дорогая плитка, закуплено современное игровое оборудование. Ну, и самое главное – здесь в первые попытались выполнить не только функциональную, но и эстетическую задачу, предложив реализовать пространство для детей в виде современных архитектурных решений.

В результате оказалось, что с функциональной составляющей все более-менее неплохо, площадка действительно пользуется популярностью. А вот с эстетикой появились проблемы. Вы можете не согласиться, но мне кажется, что объект выглядит довольно неопрятно. Вокруг площадки вытоптанное, замусоренное пространство с вырванными кустами. Деревянные элементы потрепаны, грязные, плохо покрашенные. Может, это все произошло из-за нюансов эксплуатации, но тем не менее.

И совсем уж неожиданно было здесь встретить самое маргинальное техническое решение – красить бетон. Уважаемая администрация, красить бетон краской – это колхоз! Это точно также, как выращивать цветы в покрышках или делать из них же разукрашенных лебедей. Давайте уже все-таки перейдем в XXIвек и запретим использовать технологические решения, позорящие наш город. Тем более, что в дизайн-проекте не было никакого крашеного бетона, а лишь аккуратный бордюрчик.

Резиновое покрытие

И если ответственность за неопрятный вид объекта нужно делить со структурными подразделениями, администрации отвечающими за обслуживание объекта, то состояние резинового покрытия – это вопрос к подрядчику.

А покрытие это, мягко говоря, не очень. Буквально через несколько месяцев начало рваться. В середине весны в социальных сетях стали появляться сообщение граждан о проблемах на площадке, которые, насколько я понимаю, в рамках своих обязательств обязан устранять подрядчик.

Но до сих пор этого не произошло, что странно. Во-первых, это как я уже говорил, это имиджевый проект для уважаемой «Среды комфорта», а такие дыры в покрытии не способствуют укрепления репутации. Во-вторых, подобный ремонт – дело несложное. Одним из плюсов этих высокотехнологических покрытий является наливной принцип монтажа. Смешиваем резиновую крошку с клеем, добавляем краситель, вываливаем в дырку, уплотняем, ждем шесть часов. Все! Требования по температурному режиму позволяют осуществить ремонт с середины мая, но этого до сих пор не произошло. Странно.

Нарушение технологий?

Визуальный осмотр мест прорыва показывает, что два слоя покрытия (черный и цветной) плохо скреплены друг с другом. А черный в некоторых местах представляет из себя плохо проклеенный конгломерат резиновых гранул.

Могу ошибаться, но мне это видится грубым нарушением технологического процесса. Очевидно, что покрытие должно из себя представлять монолит, который практически невозможно разделить и разорвать. В этом и заключается секрет износостойкости. А срок службы таких покрытий – до 10 лет.

Не исключено, что там имеет место нарушение технологических процессов, которые привели к образованию дыр буквально через полгода эксплуатации. Поэтому ремонт отдельных кусочков – это как штопать прохудившееся одеяло, тут заштопал – там расползлось.

Но это только моя версия, которая, надеюсь послужит поводом для «разбора полетов» администрации и подрядчика, и подобных инцидентов в Сургуте мы больше не увидим. А это важно хотя бы потому, что у компании «Среда комфорта», как я уже говорил большие планы на рынок благоустройства общественных пространств в Сургуте, и хочется видеть ее успешным исполнителем качественных проектов.