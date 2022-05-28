Как посещение Индии натолкнуло меня на мысли о России

Почему в Индии любят Россию?

Меня там принимали за англичанку. И то, что я не говорю по-английски, ввергало их в недоумение. Они спрашивали: «Откуда ты?» Я отвечала: «Фром Раша», и лучше не становилось. Я поняла, что они не знают мерзкого слова Раша и сказала: «Россия». «Россия, Россия!» – Расцвели они улыбками. Так мы и стояли – улыбались и кивали, кивали и улыбались. Возможно, я что-то купила.

Их особое отношение к нашей стране мне стало понятно, когда в Западной Бенгалии мы постучались в крестьянский дом, чтобы сходить в туалет. Пока женщины бегали в сортир, дедушка-индус что-то взволновано говорил. Было видно, что он переживает. Но переводчик молчал. В конце концов я спросила: «Что же он говорит?» Переводчик весь дедушкин монолог уложил в одну фразу «СССР был их светочем, идеалом и лучом света в темном царстве. Развалив Советский Союз, вы их предали. Вы разбили ему сердце»...

Я чуть не упала. В глазах дедушки застыла горечь. Мы разбили ему сердце. Должна сказать, что это было более 10 лет назад, и психическая травма из-за развала Родины еще не прогрызла дыру в моем сердце. Мы были молоды и не особо убивались. А дедушка переживал трагедию.

... Вот интересно, когда те трое в Беловежской пуще разваливали Советский Союз, они понимали, что предают не только нас, но и миллионы людей по всему миру? Вы спросите, миллионы? Да, миллионы. В Индии население – более 1,5 млрд человек, из них миллионы рабочих и крестьян молились на Советский Союз.

Одна из причин этому – в 1965 году СССР помирил Индию и Пакистан, предотвратив большую войну.

Индусы – традиционалисты. Они не меняются и живут так же, как тысячу, три тысячи, пять тысяч лет назад. Они верующие на уровне генетики. При этом коммунистические идеи зашли им, как родные.

В Индии две коммунистические партии, которые живы-здоровы по сей день. Индийский коммунизм изначально связан с освободительной борьбой против британского колониализма. Коммунистические штаты – Западная Бенгалия и Керала. Экономика Западной Бенгалии является шестой по величине экономикой штата в Индии. А Керала построила уникальную социально-экономическую модель, известную как «Модель Кералы». Ее характеризует небольшой разрыв между богатыми и бедными, высокая продолжительность жизни, низкая материнская и детская смертность, 100-процентная грамотность населения. Государственные расходы направлялись на электрификацию деревень, программы помощи, расширение системы медицинских и образовательных услуг, поддержку крестьянских хозяйств. Так и отдает СССР.

И он не стоял в стороне только в качестве примера и светоча. СССР помог Индии создать инфраструктуру энергетической отрасли. Это гидроэлектростанции, включая легендарную ГЭС Тери. Нефтеперерабатывающие заводы в Барауни, штат Бихар, в Кояли, штат Гуджарат, в Матхуре, штат Уттар-Прадеш. Сталепромышленный завод Бхилаи и сталепромышленный комбинат Бокаро «Стальной город».

Это огромные средства. Но, главное, невероятные усилия и профессионализм советских инженеров. Это лютая работа на жаре, когда индусы валяются под тентами, пьют прохладительные напитки и обмахиваются веерами.

И тут вопрос. А кто эти люди? Эти инженеры? Где они? Они живы? Они старые. Есть кому сходить им за хлебом? Или они плачут над бутылкой кефира, а в их глазах застыла горечь, как у бенгальского дедушки?

ГЭС Тери. Что мы находим? «Самая высокая в Индии, и одна из самых высоких в мире, дамба Тери была построена на реке Бхагирати по советскому проекту 1961 года. Строительство затянулось на десятилетия, а пуск гидроэлектростанции состоялся лишь в 2006. Сегодня ГЭС Тери поставляет электричество в девять индийских штатов, включая Дели».

А кто строил-то? Как их зовут? Единственное, что нашла, что гидроузел в 1992-2008 годах построен компанией «Технопромэкспорт», генеральный проектировщик — институт «Гидропроект». Главный инженер проекта — Финк Александр Константинович, Заслуженный энергетик Российской Федерации.

Одно имя! Только одно! Кто делал проект дамбы? Кто ее строил в 70-х?

Я думаю, с индийскими заводами, построенными специалистами СССР, та же история. Мы не знаем. Это ужасная ситуация.

Во времена СССР были популярны карточки с артистами. Все знали имена русских писателей, фигуристов и хоккеистов. Потом вся страна узнала имена рок-музыкантов и политиков. А как же остальные?

Дети на Западе коллекционируют карточки «Самые кровавые массовые убийцы» и «Самые известные маньяки» (подобные коллекционные карты чрезвычайно редки и не пользуются популярностью, наиболее распространенными в западных странах являются спортивные коллекционные карточки, в США – бейсбольные; из неспортивных – посвященные комиксам, музыке, истории, кино, ТВ и др. – прим. ред.). Я хочу, чтобы наши дети собирали открытки «Великие ученые России», которых возглавит Михаил Ломоносов.

Локальные проекты, на региональном уровне, есть, типа «Герои-земляки». Но этого мало! Для огромной страны с мощнейшей государственной машиной это ни о чем. Нам нужен федеральный проект! С максимальным охватом. Чтобы в каждом книжном магазине были представлены в ассортименте лучшие люди нашей страны.

Комплекты открыток: Великие воины России, Великие святые, Герои Советского Союза (список женщин-героев возглавит Зоя Космодемьянская), Великие ученые, Великие создатели промышленных объектов в России и за рубежом, Великие открыватели нефти в Западной Сибири, Великие инженеры, конструкторы, изобретатели, строители, мостостроители, нефтяники, газовики, энергетики и т.д. Великие писатели, поэты, режиссеры, артисты, художники, дизайнеры, музыканты, философы-гуманисты. Великие спортсмены. Великие космонавты. Великие врачи (включая медиков ковидных госпиталей). Великие священники (привозили в Сибирь книги, учили, лечили, делали прививки. Многие были репрессированы, многие стали героями Советского Союза). Великие музейщики. Великие учителя... Как думаете, кто миру более ценен – убийцы Бонни и Клайд или скромная, «некрасивая» воспитательница детсада, воспитавшая поколения детей? Ответ очевиден. Так почему «Воспитателя года» знают только в родной школе, городе и профессиональной среде?

Друзья, нам есть чем гордиться. Но, главное, нам есть КЕМ гордится! И мы должны знать своих героев. Да, нас любят в Индии и других странах. Так давайте тоже себя любить.

Ведь с санскрита Россия переводится как страна Божественной любви. Не материальной, а божественной, возвышенной, высокой. Наша миссия заложена прямо в нашем названии. Понятно, что до этого еще далеко. Но суть России именно в любви.

Знай свою историю. Люби свою Родину.