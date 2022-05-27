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​Федеральные законы требуют от муниципалитетов избавляться от части МУПов. А что с теплосетями и водоканалом?

Придется ли Сургуту приватизировать городские теплосети и водоканал

​Федеральные законы требуют от муниципалитетов избавляться от части МУПов. А что с теплосетями и водоканалом?
Фото предоставлено автором

В думе Сургута активно обсуждаться вопрос приватизации муниципальных предприятий, таких как Хлебозавод, Горсвет и Комбинат школьного питания, давайте разбираться.

Что случилось?

В декабре 2019 года в федеральное законодательство были внесены изменения, предусматривающие ликвидацию государственных и муниципальных унитарных предприятий на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции. Таким образом, до 2025 должны были быть ликвидированы МУП и ГУПы независимо от эффективности их работы и важности для жителей. Естественно, это касается и сургутских МУПов, которые планируется включить в план приватизации – часть уже на 2023 год.

Все пропало, мы останемся без хлеба, город без света, а школьники без завтраков?

Нет! Важно отметить – ликвидация унитарных предприятий не означает обязательное отчуждение или прекращение деятельности данных организаций. Они могут быть реорганизованы, например, в виде АО или ООО с 100 процентов доли прав муниципалитета (что и планируется сделать с назваными выше предприятиями).

Хотя может быть выбран другой путь: полная приватизация или передача в концессию, конечное решение остается за муниципалитетом (например, как в случае с Агентством воздушных сообщений, городским рынком и др.).

А что будет с ГТС и Горводоканлом?

Впрочем, есть возможность сохранить некоторые действительно важные МУПы. В ходе работы над федеральным законом сенаторы из Совета Федерации в 2020 году внесли важные дополнения. Они позволяют исключить из-под действия закона унитарные предприятия, созданные для обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к ним, а также тех, кто работает в сфере естественных монополий.

Абсолютно правильное решение – дать возможность сохранить предприятия, десятилетиями обеспечивавших жизнь людей в сложных климатических условиях, как у нас в Югре, от чьей стабильной работы зависит не только комфорт, но и жизнь северян. Резонно встает вопрос о трактовке – что такое «обеспечение жизнедеятельности в районах Крайнего Севера». Это приводит к неоднородности правоприменительной практики. В частности, это касается предприятий, отвечающих за водоснабжение, теплоснабжение, передачу электроэнергии, хлебокомбинатов, комбинатов школьного питания, дорожных служб и т.д. – что из этого реально жизненно важно?

Например, в Сургуте несколько лет активно обсуждают вопрос передачи в частные руки городских тепловых сетей и горводоканала. Очевидно, что для города, где зима может длиться девять месяцев в году, стабильное тепло- и водоснабжение по справедливым тарифам является вопросом выживания населения, которое обеспечивает значительную часть поступлений нефтегазовых доходов в бюджет страны и региона.

Сложившаяся практика передачи объектов коммунального хозяйства в частные руки не всегда имеет положительный эффект, зачастую это ведет к многократному росту тарифов для населения, износу основных фондов, при этом программы модернизации выполняются лишь частично. Принятые поправки в законодательство стали еще одним аргументом в пользу ликвидации крупных городских предприятий и передачи их инфраструктуры в частные руки. Безусловно бизнес заинтересован получить эффективно работающие предприятия, его основная цель – извлечение прибыли, но в этом случае мы говорим про объекты жизнеобеспечения, и риски слишком высоки.

Учитывая вышеизложенное, я подготовил обращение в адрес Совета Федерации о необходимости уточнить понятия «обеспечение жизнедеятельности в районах Крайнего Севера», а также описать перечень сфер деятельности унитарных предприятий, попадающих под это исключение. Сейчас инициативу прорабатывают профильные ведомства, но уже есть положительное заключение от министерства экономического развития. Надеюсь, скоро мы сможем исключить двоякое толкование нормы федерального закона.

Это позволит местным властям принимать решения о сохранении или ликвидации МУПов, разрабатывать долговременные инвестиционные программы, координировать развитие предприятий с перспективными планами развития муниципалитетов. При этом основным показателем эффективности деятельности таких организаций будут не чистая прибыль, а безопасность, комфорт, и разумные обоснованные расценки для граждан.


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