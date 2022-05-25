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​Стирание истории

Весь мир реконструирует старые здания, а Сургут – сносит

​Стирание истории
Фото Voms.ru, t.me/gre4ark

Когда все это только началось, один из первых написанных мною текстов касался железнодорожного вокзала в Сургуте. Тогда речь еще шла о частичном демонтаже старого здания и какой-то пристройке/реконструкции в том самом формате странного квази-хантыйского орнамента в кич-стиле. Теперь разговор пошел о полном демонтаже вокзала и создании новодела.

То, что это не имеет логики с экономической точки зрения, мне кажется очевидным (поправьте, если ошибаюсь). Строить «времянку» для обслуживания пассажиров, затем демонтировать довольно большое здание, потом втыкать там новое – даже сложно представить, о каких затратах идет речь. Но об этом я писал в прошлый раз.

Теперь два слова о том, почему снос и новодел – это плохо в принципе. Потому что это стирает историю города. Какие вообще в Сургуте остаются примечательные здания, которые родом хотя бы из 80-х? Я уж молчу о чем-то более древнем. Позагибайте пальцы. Думается, вам одной руки хватит. Тем ценнее становится каждый «выживший». И, кажется, с тем большим усердием от него хотят избавиться.

Вот вам маленький пример из Чехии. В Брно был автовокзал «Звонарка», построенный в 1988 году – вполне сопоставимо с нашим железнодорожным. Как пишет урбанист Аркадий Гершман, в течение лет здание ветшало, обрастало ларьками и вообще мало кому нравилось.

Местные власти решили его не сносить, а реконструировать – с уважением к оригинальной архитектуре. Правда, решение это приняли под некоторым давлением общественности – тем больше похвал и в адрес активных людей, и к администрации.

Основатель студии Chybik + Kristof Микал Кристоф по этому поводу сказал следующее: «Демонтаж является глобальной проблемой. Наша роль как архитекторов заключается в том, чтобы наладить диалог и показать, что мы больше не действуем с чистого листа. Мы должны также учитывать уже существующую архитектуру и работать с ней, постепенно переходя от создания до преобразования».

В итоге автовокзал очистили, перекрасили, добавили навигацию, платформы, сделали небольшую пристройку – вот, что получилось.

И это не какой-то уникальный случай, а в хорошем смысле банальность. Так весь мир делает. Только мы сносим.

Может, еще есть время одуматься и быть как Брно и весь цивилизованный мир, а не как типичный Сургут?


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Сегодня в 14:21, просмотров: 163, комментариев: 0

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