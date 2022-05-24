Опыт столичного «Парка Яуза» может пригодиться проектировщикам эко-парка «За Саймой»

В своих путешествиях всегда уделяю время посещению общественных пространств, интересно узнать опыт других городов, оценить лучшие практики, «подсмотреть», что-то, что можно было бы реализовать в Сургуте. Недавно по приглашению моего московского коллеги, директора «Парка Яуза» Александра Сапронова посетил реконструированную в прошлом году часть вверенного ему парка.

В последние годы в Сургуте мы решаем аналогичную благоустройству «Парка Яуза» задачу – обустраиваем эко-парк «За Саймой», так почему бы не познакомиться с опытом коллег? Почему именно этот «кейс» может быть интересен Сургуту (ниже я буду говорить, только о части парка, реконструированной в 2021 году на площади около 50 га):

Во-первых, схожая «география» – оба парка обустраиваются вокруг рек, оба парка являются «градообразующими», находятся между плотнозастроенными городскими районами со схожим по численности населением и имеют схожую площадь. Во-вторых, стоимость реализации проектов сопоставима. В-третьих, «Яузу», как и «Сайму» – тоже можно назвать эко-парком. Более того, «Яуза» имеет статус особо охраняемой природной территории!

Итак, вот некоторые наблюдения:

1. Изначально при работе над концепцией парка был выбрано целеполагание, отвечающее на вопросы «Кому и зачем это нужно?» То есть не увлекаться маниловщиной, а выяснять, кто будет являться реальным посетителем парка, в каких частях, в какое время, люди там будут проводить свой досуг, определить их интересы. По сути, собрать и обработать модную ныне «бигдату». Для этого использовались различные современные решения от электронного портала «Активный горожанин» до данных биллинга мобильных сетей.

Конечно, проводилась работа и в рамках общественных слушаний и взаимодействия с локальными сообществами. Приведу несколько примеров: например, было решено построить «скейт-парк», но место под него выбиралось не там, где проще, а там, где больше тусовалось молодежи, потенциальной аудитории, а главное все этапы строительства курировал заинтересованная в этом объекте организация – Федерация скейтбординга.

Или пример «человечного» подхода: уже по ходу работ, выяснилось, что один из пустырей стал точкой притяжения любителей радиоуправляемых моделей, вместо, того, чтобы сделать, как проще, засеяв газон и гонять «радиомоделистов» для них огородили специальную трассу, теперь они сами отвечают за ее содержание, проводят соревнование и притягивают посетителей в парк. В общем ничего нового для современного бизнеса, ориентированного на потребителя, только продукт здесь сугубо социальный.

2. Сегментирование зон. Повторюсь, Яуза, как и наша Сайма является главным местом отдыха, для большого количества горожан, разных возрастов и интересов, очевидно отдых для них должен быть организован по-разному. Во-первых, рекреация, общение с природой – это главное, центральный каркас парка, идущий по всей его протяженности – чем глубже в парк, тем тише спокойней. Во-вторых, спортивные и культурные объекты – легкодоступные находятся ближе к внешним границам парка и соединены удобными велодорожками. В-третьих, коммерческая торговля, расположена у основных входов в парк, там она получает необходимую проходимость и не мешают посетителям. Все это позволяет минимизировать пересечение потоков посетителей и равномерно распределить нагрузку на парк.

3. Экотропы. Очень крутая история, в природной части парка вместо асфальтовых дорог на высоте 30-40 см. проложены деревянные тропинки с перилами, это минимизирует нагрузку на местную флору и фауну, удобно для посетителей, эстетично и практично.

4. Велопотоки разведены с пешеходными, это от чего так страдает наша Сайма, здесь вопросам безопасности уделили большое внимание.

5. Саженцы взрослых деревьев. Безусловно, любая значительная реконструкция парка требует в том числе и некоторой вырубки деревьев и кустарников, но на их место садили взрослые деревья или пересаживали существующие, все это опять же позволяет минимизировать вред для фауны.

6. Использование сложившегося ландшафта. Вместо того, чтобы ровнять все бульдозером, любой овражек или холмик можно обыграть, сделав там горку, веревочный парк, трассу для самокатчиков и т.д. Это делает парк интересней и создает новые точки притяжения.

7. Торговля. На территории парка можно перекусить, выпить чашечку кофе и это нормально. Главное, что все торговые объекты имеют общий с парком стиль, не загрязняют его мусором, громкой музыкой, рекламой и прочими непотребствами, вызывающими обеспокоенности у наших горожан. Ты их вообще здесь не замечаешь все вписано очень органично.

8. Спортивные площадки. Во-первых, они востребованы, а значит сделаны с учетом интересов жителей, во-вторых, доступны, как для жителей, так и для профильных спортивных секций, в-третьих, продуман вопрос круглогодичного использования, например, футбольное поле зимой становится катком.

9. Событийность. Очень важная история, для наполнения парка жизнью. Концерты, лекции, квесты, массовые зарядки и т.д. для этого есть инфраструктура, единое расписание, организаторы и благодарная аудитория.

10. Экологическое просвещение. Огромное внимание уделяется теме просвещения, для этого проводятся, акции, лекции, рассказывается о природе парка, но и этого мало скоро будет введен в строй большой мультимедийный центр экологического образования, здесь можно будет в интерактивном режиме проводить экологические уроки для детей и полезно проводить время.

Отдельно хотелось бы сказать, что «Парк Яуза» является особо охраняемой природной территорией, что, в частности, почти исключает капитальное строительство в парке. Тем не менее это не мешает его обустройству, здесь уживаются редкие растения и дикие животные с десятками тысяч посетителей ежедневно. Это тоже может быть интересным опытом для перспектив развития ботанического сада в эко-парке «За Саймой». Конечно, любой проект имеет и своих критиков, но считаю, что нам нужно регулярно анализировать удачные проекты, реализуемые в других регионах и брать все лучшее для Сургута. Ошибиться при благоустройстве нашего главного парка мы не имеем права!