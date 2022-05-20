Наблюдать за недовольством из-за слитых баз данных смешно. И вот почему

В последнее время участились сливы данных клиентов «Деливири клаб», «Яндекс.Еды», «Гемотеста» и прочих фирм. Неприятно, конечно, но моя реакция была саркастичная: «О, нет, теперь все узнают, что я пару месяцев назад заказала себе пиццу с пеперони, ужас-ужас». Но у некоторых началась самая настоящая истерия: одни пишут недовольные комментарии и «боятся за свою жизнь», потому что в базе данных оказались номера их домов, другие удаляют приложения, третьи подают в суд и требуют огромные компенсации.

Хочу сказать: ребята, остыньте. Во-первых, мало кому интересно, еду какого общепита вы предпочитаете и что заказываете чаще – сет роллов или бургер. Во-вторых, а вам не кажется это все показухой? Большинство из вас публикует практически всю свою жизнь в соцсетях. Номера наших телефонов уже давно используются для регистрации на сайтах, при оформлении карт лояльности в магазинах. Мы даже используем около шпионские программы типа Гетконтакт и Зенли.

Из всей этой ситуации меня больше всего возмущает тот факт, что штрафы за подобные осечки со стороны фирм минимальны. «Яндекс» вот «обеднел» на целых 30 тысяч. Такой себе щелчок по носу от правоохранительных служб, не находите?