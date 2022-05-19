Почему в России мало собственного производства

Почему у нас мало собственного производства? Почему бизнес не развивается? Где снижение налогов и административной нагрузки?

Эти три вопроса, которыми в последние два года задаются предприниматели, СМИ, эксперты, аналитики. Во всяком случае, именно эти вопросы достаются мне в последнее время. Ага, причем эти же вопросы задавались при известных вам обстоятельствах, начиная с зимы 2020 года, с некоторыми перерывами. Но это уже в прошлом и «верните нам ковид, мы все поняли» уже не смешно.

Предпринимательский и инвестиционный климат не располагают к открытию или расширению производства.

Нет отважных.

Нет безумных.

Взять кредит и быть не в состоянии отдать? Или произвести и положить на склад? Зачем?

Правительство не только не хочет по-настоящему вкладывать деньги в экономику, но даже снижать налоги не собирается. Ну и спасибо ЦБ, он всячески сдерживает рост экономики за счет жесткого регулирования рынка корпоративного кредитования. А сейчас, полагаю, можно вообще не мечтать о каком-либо снижении – слишком много денег уходит на финансирование того, что нельзя называть.

Нам нужен СПРОС. А спрос создаем мы своими зарплатами.

Тогда и кредитование корпоративного сектора зашевелится вопреки усилиям мегарегулятора (это я про ЦБ), и бюджет наполнится налогами от МСП в том числе (не путать с теми налогами, которые мы платим сейчас по принуждению со стороны фискальных и других органов). Стимулирование спроса как движущая сила экономики (а не цифровизация и обучение вкупе с социальной казной, как вы подумали) я бы разделила на два основных блока: В2В и В2С.

Поясню: в В2В ступором является плохой инвестиционный климат, большие ставки по налогам (НДС в некоторых отраслях за счет высокой доли безНДСных расходов по сути второй налог на прибыль), кривой закон о государственных закупках, целью которого является платить как можно меньше и как можно позже, налоги на старте (они должны быть равны 0 не только в производстве, но и в стройке, в бытовых услугах, в мелкой рознице и проч. и плавно повышаться к моменту достижения точки окупаемости), государственное регулирование (СОУТ, онлайн-кассы везде где только можно и нельзя, лицензирование, маркировка – гори она ясным пламенем, ПОД/ФТ с его размытыми формулировками и т.п.).

По сути, бизнес зажат между лапами фискальных органов, которые научились качественно доить даже там, где молока не осталось, и низким спросом, а точнее, упавшим и лежащим спросом, который был на критическом уровне, кстати, уже к осени 2019 года, только мало кто уже об этом помнит. Локдаун весенний его (спрос) добил, а нынешняя ситуация забьет в этот спрос гвоздь импортозамещенный.

Поэтому в сегменте спроса В2С нужны деньги. Деньги населению. В натуральном виде или в виде различных плюшек, которыми можно пользоваться для того, чтобы расшевелить его спрос. А вообще, было бы неплохо людям настроение поднять. Иначе сколько бы денег ни было, тратить их в текущей ситуации не хочется.

При этом важно держать государственные и около государственные монополии в такой крепкой узде, чтобы они даже подумать не могли о том, чтобы повысить свои тарифы ввиду повышения реального (а не на бумаге в отчетах) благосостояния.

Да, чтобы расти, надо тратить.

Я это говорю и себе как предпринимателю, и своим друзьям-предпринимателям.

Если у тебя нет денег на зарплату сотруднику, то вложи последние, но вложи непременно – в рекламу своего бизнеса, предварительно сделав так, чтобы потребителю было интересно у тебя купить даже ему это особо не надо.

Ага, привыкли, что можно на отвали сделать сервис или работать с продажами или рекламациями? Прошло то время, когда это прокатывало. Сейчас за каждого клиента надо бороться. Если ты стоишь перед выбором оплатить рекламу или зарплату, выбери первое, но со вторым непременно договорись. Ты должен остаться на плаву любой ценой, при этом существенно повысив ценность и качество своего продукта.

Дерьмо на палочке уже никто не купит. Ни за дешево, ни за дорого. Мы научились наконец считать деньги.

Но чтобы расти, нам непременно надо тратить. Кубышка (я про ФНБ) должна быть раскупорена. Иначе это не деньги, а бумага, с которой скоро можно будет просто сходить в клозет.

Нельзя радоваться тому, что кубышка пополнилась за счет девальвации рубля на 600 млрд за один только месяц, когда на 101-м км от МКАД людям нечего есть. Разве что задача у тебя пополнить ее любой ценой, а дальше хоть не рассветай.

Что делать, если нас не слышат? А если слышат, то не намерены ничего делать с тем, что происходит?

В интервью деловому порталу я сегодня ответила так: «Делай то, что можешь. Для себя, для семьи, для детей. Для бизнеса, для клиентов. Делай максимум и лучше, чем вчера, а завтра – лучше, чем сегодня. Невзирая на то, что вовне. Или покупай билет в один конец. Аэропорты пока открыты».

Кстати, через неделю День Предпринимателя. Как отмечать будем?

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