Если возрождение пионерии и случится – то что это будет

Сегодня 100 лет со дня создания пионерской организации. И появились «точные слухи» о воссоздании этой или аналогичной структуры. Моя позиция по пунктам.

1) Не нужно путать детство и пионерию. Все мы были маленькими, ходили в школу, дружили, враждовали, мирились, играли, смеялись и плакали. Но пионерия здесь ни при чем.

2) Пионерия связана с идеологией. Помните

«Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов! — Всегда готов!» Какой партии? Коммунистической. Или «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры – дети рабочих». Здесь я всегда удивлялся, ибо родители у меня рабочими не были. Аналогично с дедами и прадедами. А вот крестьянам и интеллигенции в песне места не нашлось.

Пионерия была там, где идеология. Где смотры, сборы, речевки, пропаганда, галстуки, пилотки, значки, дедушка Ленин и прочий дорогойлеонидильич. Соответственно, пионерия боролась за коммунистическое светлое, против капиталистического мира, где безработица, угнетение, эксплуатация и прочие ужасы.

3) Пионерия была штукой обязательной. Соответственно, непринятие в пионеры было наказанием. Ты не достоин. В итоге, конечно, в мое время принимали всех поголовно, но для двоечников и хулиганов прием затягивали.

Меня принимали одним из первых, так как отличник. Я не сильно стремился, ибо знал, что если вступлю первым, то точно навесят какую-либо общественную, но бесполезную нагрузку в виде пионерской должности. А бессмысленных, но отнимающих время, должностей я уже в детстве чурался. Не стремился.

4) Чем полезным занимались пионеры? Не дети, а именно пионеры. Дети, понятно, учились, посещали кружки и прочее, и прочее. А что мы делали полезного и доброго именно в качестве пионеров? Бесполезного было много. Все эти смотры строя и песни, линейки, сборы отрядов и дружин и т.п. А полезного? В голове только сборы металлолома и макулатуры. Если переводить на русский язык, то пионеров использовали в качестве бесплатной рабочей силы для ликвидации прорех взрослой бесхозяйственности.

Помните, потом за макулатуру начали давать талоны на книги, а за металл деньги, и все эти сборы автоматом ушли в прошлое.

5) Еще были пионерские лагеря. Я работал в нескольких летом воспитателем, когда был студентом. Что в них было от пионерии? 95 процентов это просто оздоровительные лагеря отдыха. Спорт, сон, питание, кружки и т.д. От пионерии были линейки, идеологическое просвещение, смотры строя и песни, речевки. Пожалуй, все. Проще говоря, пионерский и нынешний детский лагерь без идеологии практически ничем не отличаются.

6) Говорят, что пионерия воспитывала патриотизм и дисциплину. Из пионеров вышли герои. Давайте поймем, что если вступление в пионеры было обязательным, то из пионеров вышли также убийцы, насильники и прочий уголовный контингент. Причем, уголовного контингента явно больше, чем героев. Так что я сильно сомневаюсь с воспитанием. Вообще я уверен, что школа – про обучение, а вот про воспитание – это семья. Еще точнее, воспитание – это про человека. Есть Учитель, то он и обучит, и ты усвоишь навыки быть человеком.

7) Попытка возрождения пионерии или аналога возможна, но она бессмысленна и даже вредна. Поясню:

– от идеологии там будет подчинение государству, идеализация сталинизма и иного не сильно радостного прошлого, милитаризм;

– особым пунктом идеологии точно будет уникальная Россия против всего мира, запада и далее в зависимости от политического момента и линии партии;

– там точно не будет культуры, так как культура по шаблону и в едином порыве не формируется;

– будет огромное количество формализма, на который уйдет время, отнятое у учебы и просвещения;

– сегодня недопустимы единый шаблон, единая вертикаль для всей страны. Впрочем, они и невозможны. Дети другие, время другое. Простой пример. Для нас пропуск уроков был очевидным отклонением от нормы, сегодня проигнорировать урок – массовидная повседневность. Иное поколение, иные стандарты, огромное многообразие практик... Под какой шаблон это все можно загнать? Нет таких.

Но именно под единый стандарт сегодня пытаются загнать всю страну. Стандарт единомыслия. Дети уже не исключение. И гайки еще завинчены не до конца. Довернуть постараются точно. Глупость не имеет пределов. Но я уверен, что традиционализм, милитаризм и попытки стандартизации все равно проиграют культуре и современности. Так было и так будет. Живем.