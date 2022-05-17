Сериал «Засланец из космоса» как исследование – какие мы на самом деле

Посмотрел первый сезон комедийного сериала Resident Alien, который в российской локализации стал «Засланцем из космоса». Фабула такая: инопланетянин летит на Землю, чтобы уничтожить человечество, но что-то идет не так, его корабль разбивается, и он вынужден временно мимикрировать под человека, чтобы выполнить миссию.

Первое, что надо сказать – главную роль великолепно исполняет Алан Тьюдик. Он известен многим по роли пилота пилот из прекраснейшего космического вестерна «Светлячок» (к сожалению миллионов людей, не получившего продолжения). Кто не видел – рекомендую.

Второе – хоть главный герой и инопланетянин, отчаянно пытающийся казаться местным, чтобы его не раскрыли – ключевой темой сериала остается человек и гуманизм. Все герои ищут себя, пытаются как-то встроиться в реальность и в отношения с другими людьми. Все это – в маленьком городе под названием Patience, штат Колорадо – с примерно такими же, как в Югре, северными красотами.

Инопланетянин, который приобрел человеческое тело, начинает испытывать человеческие эмоции и метаться между этими обретенными чертами и своей миссией.

Индианка, которая родила в 16 лет и оставила ребенка чужим людям, потому что не могла вынести ответственность, и теперь пытается наладить отношения с уже выросшей 17-летней дочерью.

Лыжница, которая сломала ногу во время выступления на Олимпиаде и с тех пор не может найти себе место, работает барменшей, постоянно пьянствует и жаждет отношений.

Заместитель шерифа, которую совершенно не ценит босс. Сам шериф, чьи проблемы кроются в плохих отношениях с отцом.

Мэр города, находящийся под каблуком жены. Их сын (чей образ явно был вдохновлен Кевином Маккаллистером из «Один дома»), который обладает генетической особенностью, позволяющей видеть инопланетянина в его реальном облике, и это портит его отношения с родителями, так как они ему ожидаемо не верят.

Пожалуй, единственным безупречным (хоть и эпизодическим) персонажем стала мусульманская девочка Сахар, которая после ругательства «Дерьмо» просит прощения у Аллаха. При этом демонстрирует прекрасное чувство юмора и выдержку во всех ситуациях.

У всех остальных – подчеркнутое несовершенство и комплекс проблем. Которые они переживают, в некоторой степени терпят (город Patience, напомню) друг друга, относятся с пониманием.

Главный герой тоже это все проживает и понимает, почему человечество существует и имеет право быть. Почему люди находят удовольствие в общении друг с другом, почему держатся за своих, почему готовы жертвовать собой ради других.

Главной легендой городка, где происходят события, стала история о 59 мужчинах, ушедших спасать одного человека в шахту. Погибли все. Именно такого человека видят авторы сериала – глубоко несовершенного, сложного, травмированного, но пытающегося помочь и спасти других.

Надо сказать и про классную комедийную составляющую. Пришелец, скрывая свою сущность, пытается встроиться в социум, работает врачом, ходит на свидания, заливает депрессию алкоголем с таблетками. «Вискарь. Головная боль. Сильнейшее обезвоживание. Видимо, алкоголь влияет на людей не так, как на нас. Иначе они бы никогда его не пили».

В общем, сериал хороший. Он про нас, про лучшее, что в нас есть. Приведу актуальную на сегодня цитату из финала первого сезона: «Быть может, убийство придает человекам ощущение силы, но я начинаю понимать, что истинная сила – это когда ты решаешь не убивать. Возможно, быть настоящим человеком – значит всегда выбирать любовь».

Действительно.