Новости импортозамещения повергают в удивление

Сразу тройной импортозаместительный удар отправляет в нокаут читателя. Итак.

1. Завод «Рено Россия» переходит на баланс Москвы и собирается вместо «Ренаультов» производить «Москвичи».

2. Московский же пиво-безалкогольный завод «Очаково» представил новую газировку: CoolCola, Fancy, Street.

3. Сеть фастфуд-ресторанов «Макдоналдс» наконец уже точно-зуб-даем-покинет Россию, а оставшиеся предприятия общепита переименуются и будут работать себе дальше.

Давайте по порядку. Последней на сегодня моделью «Москвича» стал 2141 — на таком авто Цой в последнюю поездку отправился в августе 1990-го. Сомневаюсь, что производственные линии сегодняшнего «Москвича» будут использоваться для выпуска именно этой модели: в конце концов, там «Рено» штампуют. Не значит ли это, что из нового на новых «Москвичах» будут только шильдики с названием марки?

Собственно, вот прототип нового Москвича-2140. Созданного на базе Renault Captur.

...А что, думаете, фантастика? Так вот же новость номер два. Да, из другой степи, но оцените полет фантазии до степени смешения! Тут даже комментировать нечего.

Ну, и новость номер три. Здесь все тоже пока из области предположений. Опять же, вероятность, что мы продолжим есть биг-маки, но под другим названием, велика… Да, это уже будет не «Макдоналдс» и даже не «Дядя Ваня», ну да ладно: чтобы получить новый бренд, достаточно еще немного покрутить логотип уходящего «Макдака».

Что это все значит? Вполне вероятно, мы продолжим потреблять какую-то часть товаров ушедших от нас брендов. Просто имена у них будут другие. Не знаю, как вам, но мне от этого как-то не по себе: будто снимаешь старый адидас, а вместо нового — точно такой же, но уже абибас. Надеваешь и стараешься не всматриваться в бирку: какая, собственно, разница, что там нарисовано?

Но все-таки: может, при импортозамещении стоит все же проявлять чуть больше фантазии и как минимум не стараться мимикрировать под уходящие бренды? Если «Москвич» — пусть будет именно «Москвич». Газировка — «Буратино» и «Байкал». Фастфуд — «Крошка картошка». Так, глядишь и гордость за отечественную индустрию всех возьмет: могём! умеем.