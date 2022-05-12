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Сам себе враг

Бонни и Клайд среди ветеранов от тех, кто ратует за дополнительное историческое просвещение в школах

Сам себе враг
Скрин эфира на Первом канале

Очень неприятная ситуация произошла на днях – во время концерта на Дне Победы, который транслировался по Первому каналу, промелькнула фотография американских грабителей Бонни и Клайда. Конфуз заключается в том, что лица преступников затесались среди пар, которых разлучила Великая Отечественная война.

И это раздолбайство продолжается из года в год. То на памятнике вместо красноармейца изобразят фрица, то на плакате вместо советской техники прифотошопят немецкий самолет или танк, то даты перепутают, то еще что. Но горе-рекламщиков еще можно простить – попробуй, отпечатай за неделю-две десяток-другой типовых заказов, да и обычный горожанин может не разбираться в военной технике, но тут, как на зло, выбрали самую популярную фотографию грабителей, которая выпадает в поисковике самой первой, если вводить их имена.

Забавно и другое: на этом фоне в России активно предлагают вводить историческое просвещение с первых классов, создают все больше и больше детских кружков патриотической направленности для того, чтобы «помнили» и чтобы «враги» не пытались осквернить исторические события. Но, по-моему, мы с этим справляемся гораздо лучше тех выдуманных врагов.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 408, комментариев: 0

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