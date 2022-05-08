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Наш общий пищеблок

Сериал «Пищеблок» как отражение российской действительности

Наш общий пищеблок
Кадр из сериала «Пищеблок», kinoreporter.ru

Посмотрел сериал «Пищеблок» по одноименной книге Александра Иванова. Книгу тоже читал, за сериал уселся из эстетических соображений и интереса, как люди это покажут. Показали неплохо.

Фабула такая: пионерский лагерь, олимпийская смена 1980 года, главный герой – пионер Валера Лагунов – видит, как его товарищ Лёва кусает и пьет кровь у других детей. Фишка в том, что покусанные вампирами не становятся, но начинают подчиняться покусавшему. Лёва говорит о том, что так формируется коллектив, а Валера сопротивляется (он каждую ночь прячется в «домике» из простыней, и вампир без приглашения зайти не может) и от этого многое теряет.

Дальше спойлерить не буду, если захотите – гляньте. Но смотреть подобное в нынешние времена – это особый тип откровения. О том, как люди подчиняются власти, потому что она власть. О том, как хорошо себя чувствует человек, снявший с себя любую ответственность, потому что исполняет приказы. Как это одновременно притягательно и страшно. И как может тяжело быть одним из тех, кто не разделяет всеобщего помешательства и подчинения.

Сериал не без дыр, но хороший, с ностальгической советской эстетикой – для тех, кто родился еще в те времена – в какой-то степени возвращение в детство. Кроваво-красная стилистика, классная работа с образами и музыкой (когда люди умирают под песню «Куда уходит детство», или герой Серп Иванович приезжает в пионерлагерь под слова «На моей фуражке серп и молот и звезда») создают особую атмосферу. В общем, если интересуетесь такими темами и вас в принципе привлекает сериальное искусство – гляньте.


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08 мая в 22:02, просмотров: 225, комментариев: 0

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