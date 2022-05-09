Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с Днем Победы

Уважаемые ветераны, дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём Победы!

77 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, но память о поколении победителей жива в наших сердцах.

Сегодня мы вновь благодарим ветеранов. С почтением вспоминаем тех, кто отдал жизнь в боях и ковал победу в тылу, кто испытал все ужасы войны, но выдержал их с честью. Вспоминаем тех, кто ушёл от нас уже в мирное время. Вечная память героям!

Сургут гордится своими ветеранами, участниками боевых действий. Вместе с тружениками тыла, узниками концлагерей, блокадниками Ленинграда, они передают нам частичку живой истории. Передают память о том, как в своё время бились за наше мирное небо.

Спасибо, дорогие ветераны! Крепкого вам здоровья, сил и благополучия!

Мы не забудем цену, которую вы заплатили за мир и свободу родной земли. Эту память невозможно очернить и вырвать из истории. Наш долг – хранить и защищать это наследие, передавать гордость о подвиге нашего народа новым поколениям.

С праздником, дорогие сургутяне!

С Днём Великой Победы!