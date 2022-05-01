Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет с 1 Мая

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём труда!

Этот праздник объединяет тех, кто живёт настоящим и работает над будущим. Тех, кто сплочён общими усилиями честно работать, обеспечивать благополучие своих семей, создавать комфортное пространство вокруг себя и других. Всех инициативных, неравнодушных и трудящихся жителей Сургута.

Желаю каждому из вас никогда не терять оптимизма и веры в собственные силы. Пусть всё задуманное непременно получается, а рядом будут только близкие по духу люди. Пусть предстоящие майские выходные наполнят вас энергией тепла, радости и душевного спокойствия. Сил и здоровья, благополучия и счастья вам и вашим семьям.