Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем Победы

Дорогие сургутяне!

Сегодня великий праздник – День Победы! Победы, которая досталась нам очень дорого, поэтому 9 мая – день народного единения, день, когда мы еще и еще раз говорим спасибо нашим ветеранам, приходим к мемориалам славы, чтобы почтить память погибших…

История Отечественной войны осталась в фотографиях, с которыми вы, уважаемые земляки, идете в рядах Бессмертного полка. Это значит, что вы помните о подвигах отцов, дедов и прадедов!

В эту Победу сургутяне внесли свой огромный вклад. Из 14 тысяч сургутян, за пять военных лет на фронт ушли 2615 человек - каждый пятый. Половина из них не вернулась...

Преклоняя головы перед подвигом тех, кто отдал свою жизнь во имя счастья будущих поколений, мы славим воинскую доблесть защитников Отчизны, самоотверженный труд работников тыла, приблизивших долгожданную победу.

Наш долг - помнить о подвигах предков и сделать все возможное, чтобы фашизм никогда не смог поднять голову…

Уважаемые сургутяне, дорогие наши ветераны! Примите самые искренние, самые теплые поздравления с Днем Великой Победы! Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!