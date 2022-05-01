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​Этот день символизирует единство и сплочённость

Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с 1 Мая

​Этот день символизирует единство и сплочённость
Фото: Дума Сургута

Дорогие сургутяне!

Поздравляю Вас с первым майским праздником – Днём Весны и Труда!

Этот день символизирует единство и сплочённость всех, кто стремится к миру, стабильности, благополучию и устойчивому развитию нашей страны!

Меняются времена, но Первомай остается одним из любимых и долгожданных праздников: он приходится на замечательные весенние дни, которые олицетворяют собой надежды на прекрасное будущее!

Пусть эти надежды сбываются, пусть будет теплым и радостным каждый день, а новые трудовые успехи приносят нам перемены к лучшему! Пусть благополучие и счастье навсегда поселятся в каждом доме!


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01 мая в 08:39, просмотров: 381, комментариев: 0

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