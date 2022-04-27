Незаконные показов громких релизов могут привести кинотеатры к печальным последствиям

В информационном поле появились новости о том, что в некоторых российских кинотеатрах начали проводить неофициальные показы крупных зарубежных релизов. Редакция СИА-ПРЕСС обратилась к представителю Ассоциации владельцев кинотеатров в Югре Ивану Романову с просьбой рассказать, насколько это перспективная практика:

Мы тоже обсуждали эту новость с коллегами и думали о таких возможностях. Но, насколько мне известно, есть кулуарные негласные сообщения от крупных студий в адрес российских кинотеатров, смысл которых в следующем: они, конечно, понимают, что не смогут выиграть суды в России по незаконному прокату их картин. Но они наблюдают за происходящим и ставят себе «на карандаш» тех, кто нарушает лицензию. И когда они вернутся, то могут просто лишить эти кинотеатры своих релизов, допустим, на год. И те «пролетят» с такими лентами, как «Аватар 2», новый «Кот в сапогах», «Миньоны» и так далее.

Ведь та ситуация, которую мы имеем сейчас, не навсегда. Каждый кинотеатр, конечно, сиюминутно хочет заработать, и кто-то может позволить себе такую роскошь, как незаконный прокат фильмов. Но неизвестно, какие у этого будут последствия. Конкретно мы подумали и решили, что не готовы это делать. Думаю, что кинотеатры, которые смотрят на перспективу в будущее, не будут готовы пойти на подобное.