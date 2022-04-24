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​Школу надо менять

Российское среднее образование не соответствует вызовам времени

​Школу надо менять
Фото предоставлено автором

Как вы думаете, какой сегодня самый быстрорастущий рынок в нашей стране после интернет продаж? Репетиторство. И это началось задолго до пандемии, так что это не главный фактор, хотя он тоже поспособствовал. А причина проста – наша российская система образования (особенно, после многочисленных реформ), которая катастрофически отстает от запросов современной жизни. Родители отчаянно ищут самые разные варианты для своих детей, понимая, что уже завтра они столкнутся со всеми вызовами стремительно меняющейся жизни.

Но есть и еще один фактор – это социальная среда в наших школах. Где детский «буллинг» (групповая травля) стал почти что обыденным явлением. Словно стихийное бедствие, появилась школьная наркомания. Одним словом, нынешняя школа – перестала быть «вторым домом» для учеников, а учителя перестали быть «вторыми родителями». Все оказывают друг другу услуги: учителя – по озвучиванию уроков, и все чаще дистанционно, а ученики – в том, что иногда их просто слушают.

О каком патриотическом, о каком вообще воспитании может идти речь, когда само это слово убрано из образовательного процесса. Мы продолжаем и развиваем наследие разрушительных реформ 90-х годов. В школах мы, по сути, уничтожили базовый, воспитательный принцип образовательного процесса, превратив образование в услугу получения знаний. Что в итоге? Родители рыщут, родители ищут, где, куда, кому отдать своих детей. И все поголовно нанимают репетиторов.

А есть ли альтернатива? Да. Но, увы, пока, только в очень маленьком масштабе. Современные частные школы. Там с первого класса изучают не только историю, о которой так горделиво заявил министр просвещения, тут же оговорившись, что это будут и не совсем уроки, а так небольшие темы в отдельных часах. В общем, как всегда. А в частных школах, например в Президентской в Москве, детей с первого дня обучают, спорту, музыке, танцам, шахматам, чтению книг на иностранных языках. В этой общеобразовательной школе – пять (!) музыкальных школ по разным направлениям. Культуре там придают особое значение, впрочем, как и обучению цифровой экономике и другим необходимым знаниям современной жизни. И это всего лишь средняя школа. И таких школ у нас в стране всего десятка полтора, которые пытаются идти в ногу со временем. И стоимость обучения в них очень высокая.

Понятно, что в масштабах страны это практически ничего. И если мы действительно хотим изменить нашу страну, ее культурный код, наше с вами будущее, то уже в первых классах каждой российской школы, нужно знакомить детей с мировой живописью, классической музыкой, обучать их этике, здоровому образу жизни и красивому литературному русскому языку. И это должно стать базовой основой всего российского образования. Необходимо в корне менять всю систему, которой сегодня управляют наши горе-чиновники. А они, судя по нашему «министру просвещения», так просто свои позиции сдавать не намерены.


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Сегодня в 19:38, просмотров: 128, комментариев: 0

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