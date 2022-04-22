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​Полтора года вакцинации

Россия вакцинируется от вакцины полтора года. Где же все «страшные последствия»?

​Полтора года вакцинации
Фото admhmao.ru

Не совсем тема сегодняшнего дня, но все же. Вакцинация от коронавируса – вопрос, по которому, казалось, были сломаны все копья в стране (к сожалению, нет). Масса общественного недовольства стремлением государства поставить всем прививки, чтобы сбить волну пандемии и уберечь от лишних госпитализаций и смертей. Масса людей, которые говорили, что «вакцина не проверена и неизвестно, что будет дальше».

Большое видится издалека. Первые люди, получившие отечественный «Спутник», сделали это осенью 2020 года. Массовая вакцинация началась в Москве в декабре 2020 года, в остальной России в январе 2021 года. То есть на сегодня прошло почти полтора года с момента, когда сотни тысяч людей поставили себе «Спутник», а также год – с момента, когда вакцинировались многие миллионы людей.

Это только в России. По всему миру различные Pfizer / AstraZeneka и другие вакцины поставили сотни миллионов людей, и с того времени так же прошел год. И…?

Ничего не произошло. Вообще ничего из того, чем нам грозили пророки апокалипсиса, связанного с массовой вакцинацией. Нет ни повального бесплодия, ни отвалившихся задниц – ничего. Кроме того, что коронавирус более-менее отступил (не факт, что надолго).

Понятно, что скептики в ответ скажут, что еще мало времени прошло, давайте еще годков 15 подождем – и тогда посмотрим, какой эффект эта вакцина имеет. Через 15 лет, когда станет понятно, что ничего не случилось, скажут, что надо еще 15 лет ждать.

Самое жуткое в том, что россияне по-прежнему возглавляют антипрививочный рейтинг мира – с января по апрель количество скептиков даже выросло с 34 до 43 процентов. Вот вам и плод «самой лучшей системы образования в мире». Впрочем, не 57 процентов, как было в июне 2021 года – и на том спасибо. Ближайший преследователь – США с примерно 24-29 процентами вакцино-скептиков. Остальные страны куда ниже. В Китае, например, два процента. Источник исследований прикладываю, изучайте, если хотите.

Вывод, как мне кажется, должны делать социальные психологи. Мое мнение такое: российское общество находится в очень тяжелом и болезненном состоянии. Низкий уровень доверия и друг к другу, и к государственным институтам, неизжитое двоемыслие, доставшееся в наследство от советских времен, атомизация, и все это помноженное сначала на стресс пандемии, а затем на суперстресс нынешних событий, которые мы еще не прожили и не прочувствовали до конца. Выбираться из этого нужно будет долго и трудно. Но у нас должно получиться.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 286, комментариев: 0

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