16+
Логотип Сиапресс
USD  77,0809   EUR  83,2705  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Почему бы не сделать так – власть помогает бизнесу субсидиями и дотациями, а тот снижает цены для людей?

Как могла бы выглядеть правильная поддержка бизнеса

​Почему бы не сделать так – власть помогает бизнесу субсидиями и дотациями, а тот снижает цены для людей?
Фото siapress.ru

Последнее время стал замечать, что люди не хотят думать головой. Не потому, что не могут или не хватает информации. Они не хотят думать, потому что сидят в стереотипах. Получается глупая ситуация. Когда все меняется радикально как сейчас в стране, не думать – один из самых глупых вариантов, который может произойти. Иными словами, люди подставляют целенаправленно свою жизнь, жизнь своих близких, друзей, свои перспективы под катящийся с горы камень. Камень катится, все его видят. Но подумать, как поступить, не хотят.

Проводила встречу Наталья Комарова. Тема: круглый стол по поддержке малого и среднего бизнеса прошел в Сургуте. Как видно по публикациям, встреча проходила как раз в том ключе, стереотипном. И вот почему. Сперва спели хвалебную оду. Рассказали, какие они хорошие и полезные, полезные. Губернатор спросила предпринимателей: «И второе, на что я рассчитываю – получить задания, чтобы развиваться дальше. Отметить, что мы упустили и что требует дополнительной разработки. Определимся в каких видах деятельности наибольшая востребованность. Сургут и Сургутский район – это два муниципалитета, которые обеспечивают основную экономическую тягу по развитию региона и страны, с точки зрения экономической безопасности».

Как понимаю Наталья Комарова приехала слушать не о том, как все хорошо и прекрасно, не отчет руководства района, а конкретные мысли. Но получилось согласно стереотипам. Причем в духе отчета. Сургутский район сыпал цифрами, Сургут сыпал процентами, рассказывали, какие они молодцы.

Но цифры не нужны людям, чтобы видеть результаты работы. Свободные торговые и офисные площади. Жители, прежде чем купить что-то, заглядываю к себе в «кошелек». Вот нынешняя реальность.

А вот мое видение, как должны проходить встречи предпринимателей с государственными людьми.

Представитель администрации города обозначает проблему – цены на материалы ростут, есть опасность не выполнить запланированный ремонт школ. Может, надо подправить закон, другие нормативные документы, чтобы предприниматели могли заявляться на тендер только на производство работ, и им оплатят стоимость непосредственно строительства, а обеспечением необходимыми материалами займется администрация, централизованно закупит на все объекты сразу. Тогда точно будет выполнен весь объем по ремонту. В этом ключе. Разве не логично?

Или – доложили представители муниципальной власти, что помогли предпринимателям субсидиями, льготами, и за счет этого ПОЛУЧИЛИ от бизнеса снижение цен на их товары и услуги, которые они производят. Дали, условно денег на поддержку пекарни, она производит и продает продукцию по цене НИЖЕ, чем у тех, кому не помогли.

Губернатор могла сказать: «Да, мы поможем, поддержим предпринимателей, но и вы, будьте любезны, цены понизьте, рабочие места организуйте. Иначе какой СМЫСЛ помогать вам?»

Государственный подход? Как думаете?

Если сейчас подобного не бывает, это не означает, что такого не должно быть. Хватит уже «политесом» заниматься. Не то время сейчас. Страна в опасности. Думать надо по-другому. По государственному.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:58, просмотров: 169, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Вершина» стала ближе 892
  2. Регионы могут самостоятельно продлить майские праздники, заявили в Госдуме 700
  3. «Пострадавшие люди не только теряют свои сбережения, но и остаются в крупных долгах» 635
  4. ​Югорчане могут подать «сильные идеи» для федерального форума 585
  5. Ипотека в период экономических колебаний: брать кредит или нет? 567
  6. Сапсаны Уралсиба готовятся стать родителями 553
  7. Фамилию сургутянина не хотели вписывать в документы ребенка, так как оно состоит из трех букв 417
  8. ​Ледоход в ХМАО ожидается раньше обычного 354
  9. Владелец фирмы из Сургутского района стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты зарплаты 348
  10. В Нефтеюганске скорая помощь реанимировала кошек из сгоревшей квартиры 302
  1. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 2786
  2. ​В Югре прекратили поиски людей, провалившихся под лед на снегоходах 2497
  3. ​Королевство и гвозди 2488
  4. Главврач сургутской поликлиники заявил, что масочный режим в Югре можно отменять 2312
  5. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 2162
  6. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 2128
  7. ​Вечная пилюля 2120
  8. Сургутяне жалуются на странный смог: его принесло из соседних регионов 2067
  9. Я уеду жить в… В какие города и страны переезжают сургутяне? 1950
  10. ​12-летняя сургутянка может попасть в финал шоу «Голос. Дети» 1712
  1. ​«А мы будем!..» 6498
  2. ​Развязка сияет, что дальше? 5977
  3. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 5880
  4. ​Испанский стыд 5857
  5. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 5159
  6. ​Контакт с реальностью 5101
  7. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4664
  8. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 4446
  9. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 4140
  10. В Сургуте пенсионер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки с ОВЗ 3999

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика