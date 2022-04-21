Как могла бы выглядеть правильная поддержка бизнеса

Последнее время стал замечать, что люди не хотят думать головой. Не потому, что не могут или не хватает информации. Они не хотят думать, потому что сидят в стереотипах. Получается глупая ситуация. Когда все меняется радикально как сейчас в стране, не думать – один из самых глупых вариантов, который может произойти. Иными словами, люди подставляют целенаправленно свою жизнь, жизнь своих близких, друзей, свои перспективы под катящийся с горы камень. Камень катится, все его видят. Но подумать, как поступить, не хотят.

Проводила встречу Наталья Комарова. Тема: круглый стол по поддержке малого и среднего бизнеса прошел в Сургуте. Как видно по публикациям, встреча проходила как раз в том ключе, стереотипном. И вот почему. Сперва спели хвалебную оду. Рассказали, какие они хорошие и полезные, полезные. Губернатор спросила предпринимателей: «И второе, на что я рассчитываю – получить задания, чтобы развиваться дальше. Отметить, что мы упустили и что требует дополнительной разработки. Определимся в каких видах деятельности наибольшая востребованность. Сургут и Сургутский район – это два муниципалитета, которые обеспечивают основную экономическую тягу по развитию региона и страны, с точки зрения экономической безопасности».

Как понимаю Наталья Комарова приехала слушать не о том, как все хорошо и прекрасно, не отчет руководства района, а конкретные мысли. Но получилось согласно стереотипам. Причем в духе отчета. Сургутский район сыпал цифрами, Сургут сыпал процентами, рассказывали, какие они молодцы.

Но цифры не нужны людям, чтобы видеть результаты работы. Свободные торговые и офисные площади. Жители, прежде чем купить что-то, заглядываю к себе в «кошелек». Вот нынешняя реальность.

А вот мое видение, как должны проходить встречи предпринимателей с государственными людьми.

Представитель администрации города обозначает проблему – цены на материалы ростут, есть опасность не выполнить запланированный ремонт школ. Может, надо подправить закон, другие нормативные документы, чтобы предприниматели могли заявляться на тендер только на производство работ, и им оплатят стоимость непосредственно строительства, а обеспечением необходимыми материалами займется администрация, централизованно закупит на все объекты сразу. Тогда точно будет выполнен весь объем по ремонту. В этом ключе. Разве не логично?

Или – доложили представители муниципальной власти, что помогли предпринимателям субсидиями, льготами, и за счет этого ПОЛУЧИЛИ от бизнеса снижение цен на их товары и услуги, которые они производят. Дали, условно денег на поддержку пекарни, она производит и продает продукцию по цене НИЖЕ, чем у тех, кому не помогли.

Губернатор могла сказать: «Да, мы поможем, поддержим предпринимателей, но и вы, будьте любезны, цены понизьте, рабочие места организуйте. Иначе какой СМЫСЛ помогать вам?»

Государственный подход? Как думаете?

Если сейчас подобного не бывает, это не означает, что такого не должно быть. Хватит уже «политесом» заниматься. Не то время сейчас. Страна в опасности. Думать надо по-другому. По государственному.