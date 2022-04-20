Новейшие исследования археологии Севера обсудили в СурГУ

В Точке кипения Сургутского госуниверситета состоялась III научная конференция «Новейшие исследования археологии Севера – 2022». Ее организаторами выступили Сургутский госуниверситет, Институт археологии Севера, научно-производственное объединение «Северная археология-1». Дата проведения выбрана неслучайно, 18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. Об этом сообщил кандидат исторических наук, директор Института археологии Севера Олег Кардаш.

Программа конференции состояла из утреннего и дневного заседания, где свои доклады представили ученые и студенты. Теоретические и практические вопросы, живая дискуссия по страницам исторической дисциплины, изучающей прошлое человечества по вещественным источникам. Приветствуя научное сообщество, Георгий Визгалов, директор крупнейшего в Югре археологического объединения «Северная археология-1», ведущий научный сотрудник НОЦ Института гуманитарного образования и спорта СурГУ Георгий Визгалов поздравил собравшихся с праздником: «Мы занимаемся тем видом археологических исследований, которые связаны с охраной и сохранением памятников археологии. Вся археологическая наука стала охранной, спасательной, свои исследования мы проводим за счет грантовых средств, бюджета округа».

Исследователи презентовали 12 докладов, два из которых были выполнены в тандеме ученых и студентов по результатам работ прошлого года. Первым с темой «Каюковово-1: результаты полевых исследований 2021 г.» выступил известный археолог Олег Кардаш. Олег Викторович представил детальную информацию по результатам археологической практики, где было сделано сенсационное открытие: «Мы нашли еще одно укрепленное поселение последнего периода каменного века – эпохи неолита, но самое главное – в одной археологической культуре был найден новый тип архитектуры и в том числе впервые обнаружили факты, что строения уже тогда были двухэтажные».

Владимир Столбов уже около 17 лет изучает археологию. На вопрос, чем привлекает археолога эта наука, он дал уверенный ответ: «Этот путь выбрал не я. Просто течением затянуло, хотя изначально по образованию я не был ни историком, ни археологом, но по ходу дела приобрел и образование, и профессию». Владимир Игоревич рассказал о керамической посуде XVII–XVIII века из раскопок Березовского городища (по материалам раскопок Моста через Култычный овраг). «Докладов по научным исследованиям керамики Березовского городища не так уж и много, я подготовил и представил на этой конференции одну из первых обобщающих работ», – не без гордости прокомментировал спикер.

Анна Скоробогатова раскрыла тему «Комплекс сооружений конца IX – начала XIII веков на селище Кулунигый 4». Эксперт поделилась новыми сведениями, которые были получены во время раскопок, отметив, что любой археологический памятник уникален. «Любая археологическая находка бесценна, дает новые сведения о том, как жили наши предки. Все артефакты мы передаем в Музей природы и человека (г. Ханты-Мансийск). Кстати, только государственные музеи могут хранить археологические находки. Анна Юрьевна призналась, что с самого детства серьезно увлечена археологией. Примечательно, она единственная в семье, кто освоил эту важную для всей страны профессию. И даже ее дети несмотря на то, что выросли в археологических экспедициях, не решились повторить этот непростой карьерный путь: «В наше время в Новосибирске для школьников были открыты археологические кружки. Я проявляла таланты и меня заметили. Самое лучшее, что я нахожу в экспедициях, – это люди! Вы любите разгадывать кроссворды? Это то же самое, только каждый раз это новый кроссворд, который никто не придумывал, его придумала сама жизнь! Мы уезжаем в начале лета, а возвращаемся в октябре. Ежегодно к нашей команде присоединяются студенты-единомышленники, которые также как и мы стремятся сохранить историческую память и культурное наследие нашего края, не боясь кропотливого физического и умственного труда с утра до позднего вечера. Раскопки – это очень длительный и трудоемкий процесс! Я регулярно принимаю участие в конференциях. Своими наработками мы всегда охотно делимся с коллегами, потому что наука не может существовать без сотрудничества».

«В Югре основное культурное наследие – это археологические объекты. У нас их более 6,5 тысяч. И они составляют 98 % всех объектов культурного наследия, включая все достопримечательные места, которых у нас тоже немало. В этой связи мы организовали научную конференцию по археологическому наследию, поскольку оно является основным видом памятников у нас в округе. Конференция посвящена уникальной информации, потому что обычно форумы проводят по результатам длительных исследований, а потом выдают результаты на гарант на каком-нибудь научном событии», – подытожил Олег Кардаш, подчеркнув, что на конференции были представлены эксклюзивные материалы последних лет, ранее не опубликованные. Археологическое сообщество порадовало гостей и участников конференции новыми открытиями археологии Севера. И на этом многовековая история не заканчивается.