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​Информационные технологии и инновации снег не уберут. Но это могут сделать квалифицированные дорожники

Завалы снега – результат проблем с ливневками и кадрами в ЖКХ

​Информационные технологии и инновации снег не уберут. Но это могут сделать квалифицированные дорожники
Фото siapress.ru

Почему так много луж на дорогах и тротуарах?

Первое что приходит в голову – не везде проложена система ливневой канализации. Говоря проще, воде просто некуда уходить. Вот и собирается в «низком» месте. Даже имея ливневую канализацию, вода сама течь не будет. Нужен уклон. Определенный перепад высоты дорожного полотна, сделанный особым образом для сбора воды в определенном месте. Но, как всегда, вода собирается не в том месте, где ей положено или определено проектом.

Сразу скажу, информационные технологии и инновации тут не помогут. Нужна высока квалификация геодезистов и машинистов катков. Вот сейчас подходим плавно к теме подготовке квалифицированных кадров.

Вспомним, как раньше было, ПТУ – три года или один год для того, кто имел среднее образование. Потом работа под присмотром наставника. И только тогда, может быть, работник получал разряд. На разряд еще сдать надо было. Практическое и теоретическое задание. Но в основе лежало начальное профессиональное образование.

Время много пролетело, поломали систему образования. Многие компетенции утеряны. По моему личному мнению, компетенция машиниста грейдера и машиниста катка – почти – нет, точно потеряна. Иначе вода с дорожного полотна, стекала бы в колодец для его сбора. Не протекала рядом или мимо, не собиралась бы рядом. А четко в колодец.

Такого небольшого нюанса многие не понимают или не знают от слова совсем. Скорее всего, не знают. Вот и имеем лужи во дворах и на дорогах. Даже при наличии ливневой канализации.

Когда принимают работу, внимание на это не обращают. Приемка идет в теплую сухую погоду. Все красиво, новый асфальт, все ровненько. Красота. Прошел дождь – и что видим? Лужи, вода идет не так, как спроектирована.
Ямы, колдобины, выбоины. Они не от колес авто появляются. Всему виной вода. Она заполняет цели, трещины. Замерзает, происходит расширение. Физика 5 класс «Свойства воды».

А всего-то надо, что бы чиновник понимал в том, чем он управляет.
За дороги в городе – отвечал по профессии дорожник, опыт имеющий в строительстве дорог. Отвечал за результат. И работа оценивалась по результату, а не количеству потраченных денег. Тратим очень немалые деньги на дороги – результата нет. Каждую весну одно и тоже.

Думаю, пора реализовать мечту защитников окружающей среды. Один год все деньги, планируемые на ремонт дорог в городе пустить на обновление полностью всех тротуаров. Можно просто слой нового асфальта положить, без изысков, разуклонку правильно сделать. И пропагандировать здоровый образ жизни. Пешком до работы. Садика, школы. Может к походу пешком и придут многие, бензин дешевле не становится. Вот и готовится к этому надо.


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18 апреля в 18:01, просмотров: 231, комментариев: 0

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