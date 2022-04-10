В Сургуте – новый столетний юбиляр

Моей бабушке Карасевой Александре Алексеевне, вдове участника Великой Отечественной войны Карасева Николая Нефедовича сегодня исполнилось 100 лет!

Удивительная женщина.

В годы войны растила старшую дочь Антонину (1940 г.р.), сына Владимира (1942 г.р.), и еще удавалось работать в колхозе.

Жили впроголодь, пекли лепешки из травы.

После войны в семье появились две дочки Лида (1952 г.р.) и Надежда (1955 г.р.).

До 80 лет держала корову, сама заготавливала сено!

В 2003 году переехала в Сургут к младшей дочери, моей маме Надежде Николаевне, врачу-терапевту высшей категории.

Дай Бог здоровья бабуле!