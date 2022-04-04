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На ошибках не учимся

Люди скупают сахар и крупы в больших количествах, а ведь всего пару лет назад была такая же история

На ошибках не учимся
Фото: pexels.com

Мой друг работает в одной из крупных торговых сетей. И он не смеется вместе со мной над мемами про людей, которые решили затариться солью, сахаром, консервами, макаронами и крупами. Для него практически каждый день превратился в какой-то сюр, которому он уже устал удивляться, а мои глаза от шока становятся все больше и больше.

Начнем с того, что продавцам изредка, но приходится разнимать дерущихся за последнюю пачку гречки посетителей. В суматохе можно получить затрещину и самому, быть «обласканным» нецензурной бранью, да и мало ли еще чего. Закончим тем, что менее буйные граждане просто обвиняют сотрудников магазинов во всех смертных грехах: от повышения цен до отсутствия товара на полках. Недавно все тот же друг рассказал, как какая-то пенсионерка сфоткала продавщицу, держащую головку сыра в руках, и пригрозила натравить на ритейлера антимонопольщиков за то, что сотрудники якобы прячут сахар и мимо кассы толкают своим.

Возникает вопрос: почему люди не учатся на своих же ошибках? В начале пандемии возникла ровно такая же проблема. С прилавков пропали медицинские маски, туалетная бумага, крупы... Думается мне, что эти запасливые соотечественники доели то, что купили в доковидное время, и вновь вышли на охоту.

А еще интересно другое – вы сами-то уже придумали, как использовать свои запасы? Крупы и консервы еще куда ни шло, соль реально притянуть за уши, а сахарный песок? Буду надеяться на лучшее и ждать наплыва пенсионерок на Центральном рынке, которые решили пустить товар повышенного спроса на варенье и компоты. Я с удовольствием куплю пару баночек.


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Сегодня в 15:33, просмотров: 375, комментариев: 0

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