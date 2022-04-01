В Центре развития талантов ребенка прошел научно-практический семинар

«Талантливо прожить детство: от теории к практике» — под таким названием в малом инновационном предприятии Сургутского госуниверситета «Центр развития талантов ребенка», который славится на всю Югру качеством дошкольного образования и современной материально-технической базой, прошел научно-практический семинар. Более 50 педагогов, организаторов дополнительного образования, психологов, специалистов в области образования и воспитания, а также студенты образовательных учреждений города приняли в нем участие.

Всестороннее обсуждение теоретических вопросов и практических результатов в области развития способностей, талантов и одаренности у детей в период дошкольного возраста – такова цель, которую ставили перед собой организаторы – Центр развития талантов ребенка. Модератором выступила доктор биологических наук, профессор кафедры морфологии и физиологии СурГУ Ольга Литовченко.

Приветствуя участников, генеральный директор Центра развития талантов ребенка кандидат педагогических наук Татьяна Боженко подчеркнула большую значимость раннего выявления способностей и талантов ребенка. Говоря о важности проведения научных исследований в области педагогики дошкольного образования, Татьяна Александровна рассказала о пути становления инновационной организации, которой она успешно руководит с самого ее основания.

На семинаре прозвучали 9 докладов, в которых рассматривались подходы к развитию детской одаренности, подчеркивалась важность создания условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. В докладах педагогов Центра развития таланов ребенка был представлен опыт инновационной организации в разработке и реализации авторских программ дополнительного образования для детей дошкольного возраста.

Особый интерес вызвал доклад кандидата педагогических наук, доцента кафедры теории и методики дошкольного и начального образования Сургутского государственного педагогического университета Светланы Зыряновой «Психолого-педагогические подходы к развитию детской одаренности». Светлана Михайловна подробно представила современные аспекты педагогической науки и фундаментальные основы изучения одаренности и ее развития у детей младшего возраста.

Кандидат педагогических наук, педагог дополнительного образования МБДОУ 25 «Родничок» Анжела Ферзалиева заострила внимание слушателейна разных подходах развития музыкальной одаренности детей старшего дошкольного возраста в условиях дополнительного образования.

Практикоориентированные доклады представали педагоги, психологи и специалисты Центра развития талантов ребенка. О внимании как одном из факторов успешного развития детей среднего и старшего дошкольного возраста сообщила воспитатель Марина Высоцкая. Преподаватель иностранного языка, педагог дополнительного образования Инна Красножонова рассказала опервых шагах в развитии коммуникативной компетенции по английскому языку своих воспитанников. Уникальным опытом развития мышления детей дошкольного возраста посредством шахмат поделиласьпреподаватель по шахматам, педагог дополнительного образования Оксана Кретив.

С докладом «Условия развития творческих способностей детей дошкольного возраста: опыт «Центра развития талантов ребенка» выступила воспитатель, учитель изобразительного искусства Олеся Павлова. Педагог дополнительного образования Алия Шайдуллина раскрыла специфику реализации авторской программы дополнительного образования «Географическое общество», подробно остановившись на методах, приемах и технологиях. О способах выявления талантов у детей дошкольного возраста и такой новой технологии, как «Творческие пробы» рассказала педагог-психолог Дарья Любимова. С интересной и в то же время актуальной темой выступила воспитатель Оксана Богданова – «Методическая «паутинка» как способ планирования проектной деятельности в ООО МИП «Центр развития талантов ребенка».

«Воспитание и развитие интеллектуальной и творчески активной личности – одна из главных актуальных задач развития детей дошкольного возраста. По итогам работы научно-практического семинара было принято решение со следующего года проводить это научное мероприятие ежегодно, только уже на всероссийском уровне», – прокомментировала Татьяна Боженко, поблагодарив всех участников семинара.

Справка: Центр развития талантов ребенка – первое в России малое инновационное предприятие. Все его программы ориентированы на выявление и развитие талантов детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Необычное здесь все: от самого здания и системы безопасности, от внутреннего пространства до эксклюзивных образовательных программ и курсов: тематические залы и студии, сделанные в разных стилевых решениях, «говорящие стены» и авторские дизайнерские обои. Технологии Центра позволяют сочетать современные подходы и проживание детства в привычных условиях.