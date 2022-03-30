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​Купить в «Ленте» ходовые продукты, а потом продавать их с тройной наценкой в каком-нибудь «Купце» – это разве честный бизнес?

Несколько мыслей о спекуляциях и пропадающих товарах

​Купить в «Ленте» ходовые продукты, а потом продавать их с тройной наценкой в каком-нибудь «Купце» – это разве честный бизнес?
Фото pixabay.com

Ощущение дежавю. Вот ей богу! Вот те крест – как выразился бы один дед, общался с ним давно, в молодости.

Помню в далекие времена, когда перевалили за середину 80-е годы прошлого века. Начали с полок магазинов исчезать некоторые продукты. Вот они все время были, потом – раз! – и нет их! То же самое происходило в начале и середине 90-х годов. Много тогда чего пропадало. Зайдешь – а нет в магазине! Все раскупили! Только завезли – и уже нет. Сколько лет прошло, но все повторяется. Люди массового скупают: сахар, соль, бумагу. Все то, что производим в достаточном количестве сами.

Но стоит приехать на рынки, где торгуют «коробейники», и вот оно – пожалуйста, берите! Но уже дороже…

В середине 80-х их называли спекулянтами. Чуть позже – уже предпринимателями. А суть не меняется! Берут в одном магазине, продают у себя с наваром. Легально все! Свобода предпринимательству! Но, извините меня, когда они скупают «брендированные» сетевыми магазинами товары: кофе в зернах в «Ленте» стоил один килограмм 799 рублей, а они его у себя продают уже по 3000! Как это называется?! Предпринимательство?!

Или скупают тот же сахар – и продают в каком-нибудь «Купце», но со своей «наценкой». Уж позвольте, желание возникает – надеть кожанку, взять пару «матросов» и пойти наводить порядок. Власти местные не могут. Равно как и федеральные. ФАС? А что она?! Да ничего не может! Неповоротливая. Решать надо быстро, оперативно с нужным эффектом. Поймали предпринимателя – спекулянта: штраф или, если он с иностранным гражданством – выслать на родину, без права въезда в России лет на десять!

А, по большому счету, мне вот поровну. Туалетная бумага закончится? Она у нас не так давно началась – газеты-то останутся. Продукты будут в дефиците? Они еще лет 30 назад были в таком дефиците... Прокормимся с дач. У каждого в деревне есть родственники. Можно посадить, вырастить. Доживем сейчас с закруток, а там новый урожай нарастет.

Европейского и американского товара не будет? Ну и что? Можно подумать, он всегда был. Гель дезинфицирующий исчезнет? И шампунь? А хозяйственное мыло будет? Со щелоком. Которое на заводах для душевой только и выдавали. Шампунь им... Не бояре, перетерпим.

И это, как ни странно, внушает оптимизм. Ну, да, страна мы европейской культуры и народу у нас интеллигентного и воспитанного пока много. Несмотря на старания телевидения, а также образовательного и культурного начальства, которое эти слои общества сильно проредило. Но у нас каждый профессор, да и чин полицейский в юности на танцплощадке хоть раз дрался. Чего заморачиваться? Заболеем – выздоровеем. Нет – помрем. Помрем – похоронят. А что со слухами ничего не сделаешь – так прогресс же! Раньше семечки на завалинке лузгали, трепались. Теперь дома. То же самое, но на большую аудиторию, и без семечек. Шелуха клавиатуру засоряет. А так – один в один. Но и это пройдет.


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Сегодня в 18:09, просмотров: 154, комментариев: 0

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