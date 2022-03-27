Очевидно плохое решение снести ж/д вокзал в Сургуте и строить новый можно и нужно отменить

Внезапно появилась нетривиальная идея.

Денег в стране стало намного меньше, потребности растут, необходимо считать каждый рубль – что в семейном бюджете, что в государственном. Стоимость стройки растет, доступа к иностранным технологиям сокращается, да и, собственно, рабочих рук неизбежно станет меньше, так как гастарбайтерам получать зарплату в рублях становится не так уж выгодно.

Это диспозиция. А вот и сама идея – железнодорожный вокзал в Сургуте еще стоит. Это крепкое и с архитектурной точки зрения ценное здание. К его сносу и строительству новодела (ужасному) еще не приступили. Так, может, того? Сократим издержки? Не будем сносить нынешнее здание и творить новое за огромные деньги, коих ни в одном бюджете больше не станет, а за куда меньшие затраты приведем в порядок то, что есть?

По-моему, в новой реальности это будет наилучшим решением.