Как поддержать сургутские проекты на конкурсе инициативного бюджетирования

16 марта 2022 года на портале «Открытый регион – Югра» стартовало общественное голосование за инициативные проекты, заявленные муниципальными образованиями в рамках регионального конкурса, проводимого департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Приглашаем вас принять участие в голосовании за инициативные проекты!

Проголосовать можно до 29 марта следующим образом:

1. Зайдите на портал «Открытый регион – Югра».

2. Войдите в личный кабинет либо авторизуйтесь путем регистрации личного кабинета. При этом от вас понадобится адрес электронной почты и номер телефона.

3. После авторизации в личном кабинете необходимо указать ваши личные данные (ФИО, дата рождения, населенный пункт), а также подтвердить указанный при авторизации адрес электронной почты.

4. Далее на стартовой странице необходимо пройти по ссылке (слева) выбрав «поддержать».

5. Выбираем среди участников конкурса муниципальное образование – Сургут и голосуем за все инициативные проекты города:

– инициативный проект «Спортивная площадка «Черный Мыс» (номер заявки в голосовании – № 557534);

– инициативный проект «Детско-подростковая площадка «Черный Мыс» (номер заявки

в голосовании – № 557584);

– инициативный проект «Веревочный комплекс в поселке Снежный» (номер заявки в голосовании – № 557590);

– инициативный проект «Обустройство дворовых территорий мкр. № 5 спортивными площадками и детским спортивным комплексом» (номер заявки в голосовании – № 557614);

– инициативный проект «Освещение 3-х километровой лыжной трассы в лесопарке Железнодорожников» (номер заявки в голосовании – № 557602).

Источник