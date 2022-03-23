Многие ли россияне рады уходу иностранного бизнеса?

Очень сложная геополитическая ситуация в связи с событиями на Украине заставляет иностранный бизнес приостанавливать деятельность в России. Не секрет: то тут, то там мы слышим призывы забрать у таких компаний производственные мощности и собственность, оставшуюся в России.

Чтобы стимулировать возвращение зарубежных брендов в Россию может быть применен «кнут» в виде запрета на ведение деятельности в стране в течение десяти лет, если они не возобновят работу до 1 мая. И эту инициативу, согласно результатам соцопроса, поддерживает 61 процент россиян.

Чем же объясняется предположение, что уход международного бизнеса станет позитивным явлением? Респонденты считают, что это позволит отечественным компаниям расти без серьезной конкуренции. Вот это очень интересное предположение!

С одной стороны, да, освободившиеся ниши, по идее, могут быть заполнения отечественными компаниями. Продукты питания – да. Фастфуд – допустим. Одежда – допустим, но уже с трудом. Фарма – частично да. Платежные системы – справляемся пока в боевых условиях. Фильмы, игры, прочий entertainment – представляем, какой мутный поток низкопробного кино захлестнет рынок (хотя, признаться, его и так хватает). Что-то еще? Возможно, но несущественно.

Представьте, что на десять лет закрыли вход комплектующим для оборудования бурения на шельфе? Или, например, программное обеспечение, которым пользуется ежедневно каждый из нас?

Автопром: можно сколь угодно долго говорить о том, что россияне массово пересядут на отечественную продукцию. Но, во-первых, мощности просто не справятся с таким огромным рынком, как в РФ. Во-вторых, расцветет пышным цветом рынок серый, и «перегонка» машин из Германии снова приобретет актуальность (привет, 90-е). В-третьих, наши сборочные заводы все равно по большей части работают на зарубежных машинокомплектах.

Можно продолжать и дальше. Но еще хотели бы обратить внимание на фразу «расти без серьезной конкуренции». Расти вширь? Да, за счет захвата опустевших ниш. А вот развиваться в условиях низкой конкуренции, увы, не получится. Это закон бизнеса. Неизбежна стагнация, падение качества, социальные проблемы.

На наш взгляд, в этой проблеме нужно отталкиваться от тех вещей, которые в данном контексте говорят во власти. Основной лейтмотив – кто хочет вернуться, пожалуйста, возвращайтесь и работайте. Наверху прекрасно понимают, чем может грозить рынок без конкуренции в условиях обостряющихся экономических проблем.

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