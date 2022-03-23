Кому ждать повышения пенсии и выплат с 1 апреля

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 8,6 процента (изначально планировали повышение на 7,7 процента). Это ежегодная индексация. Не путайте, страховые пенсии индексировались с 1 января тоже на 8,6 процента.

Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые не имеют права на страховую пенсию из-за отсутствия требуемого стажа или баллов в минимальном размере. Факт оплачиваемой трудовой деятельности на выплату социальной пенсии не влияет.

Основания выплаты – старость, инвалидность, потеря кормильца.

Социальные пенсии по старости полагаются:

– гражданам РФ в 70 (м) и 65 (ж) лет, с учётом положений о поэтапном повышении пенсионного возраста;

– иностранным гражданам и лицам, без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет в 70 и 65 лет;

– гражданам из числа малочисленных народов Севера в 55 и 50 лет.

Работающим пенсионерам социальные пенсии по старости не выплачиваются.

Социальные пенсии по инвалидности полагаются:

– инвалидам I, II, III группы, в том числе, инвалидам с детства;

– детям-инвалидам.

Если инвалид начнет трудовую деятельность, то он сможет перейти на страховую по инвалидности, если она будет по размеру выгоднее.

Социальная пенсия по случаю потери кормильца полагается:

– детям до 18 лет,

– обучающимся по очной форме по основным образовательным программам до окончания обучения, но не дольше 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, или оба родителя, которых не известны.

Социальная пенсия по СПК назначается только детям, в случае, если у умершего кормильца не было стажа. Если он был, то нетрудоспособные иждивенцы умершего будет получать страховую пенсию по СПК.

1 апреля также на 8,6 процента индексируются государственные пенсии:

– за выслугу лет (военнослужащим, космонавтам, летно-испытательному составу, федеральным госслужащим);

– по старости (пострадавшим в результате радиационных катастроф);

– по инвалидности (военнослужащим, пострадавшим в результате радиационных катастроф участникам ВОВ, космонавтам);

– по случаю потери кормильца (нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных катастроф, космонавтов).