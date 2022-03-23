16+
Логотип Сиапресс
USD  104,0741   EUR  114,7833  

Новости

Больше новостей
В России запустят аналог Instagram - Россграм. Зарегистрируетесь?
Комментировать
0
Вы пользуетесь Instagram?
Комментировать
0
Больше опросов

​С 1 апреля произойдет индексация пенсий. Кого конкретно она затронет

Кому ждать повышения пенсии и выплат с 1 апреля

​С 1 апреля произойдет индексация пенсий. Кого конкретно она затронет
Фото pixabay.com

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 8,6 процента (изначально планировали повышение на 7,7 процента). Это ежегодная индексация. Не путайте, страховые пенсии индексировались с 1 января тоже на 8,6 процента.

Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые не имеют права на страховую пенсию из-за отсутствия требуемого стажа или баллов в минимальном размере. Факт оплачиваемой трудовой деятельности на выплату социальной пенсии не влияет.

Основания выплаты – старость, инвалидность, потеря кормильца.

Социальные пенсии по старости полагаются:

– гражданам РФ в 70 (м) и 65 (ж) лет, с учётом положений о поэтапном повышении пенсионного возраста;

– иностранным гражданам и лицам, без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет в 70 и 65 лет;

– гражданам из числа малочисленных народов Севера в 55 и 50 лет.

Работающим пенсионерам социальные пенсии по старости не выплачиваются.

Социальные пенсии по инвалидности полагаются:

– инвалидам I, II, III группы, в том числе, инвалидам с детства;

– детям-инвалидам.

Если инвалид начнет трудовую деятельность, то он сможет перейти на страховую по инвалидности, если она будет по размеру выгоднее.

Социальная пенсия по случаю потери кормильца полагается:

– детям до 18 лет,

– обучающимся по очной форме по основным образовательным программам до окончания обучения, но не дольше 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, или оба родителя, которых не известны.

Социальная пенсия по СПК назначается только детям, в случае, если у умершего кормильца не было стажа. Если он был, то нетрудоспособные иждивенцы умершего будет получать страховую пенсию по СПК.

1 апреля также на 8,6 процента индексируются государственные пенсии:

– за выслугу лет (военнослужащим, космонавтам, летно-испытательному составу, федеральным госслужащим);

– по старости (пострадавшим в результате радиационных катастроф);

– по инвалидности (военнослужащим, пострадавшим в результате радиационных катастроф участникам ВОВ, космонавтам);

– по случаю потери кормильца (нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных катастроф, космонавтов).


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 14:29, просмотров: 239, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 1367
  2. ​Два проблемных дома завершены в Сургуте 1097
  3. ​Не та мобилизация 917
  4. ​Разговор с нефтяниками и объединение сил для противостояния санкциям – главное из визита Валентины Матвиенко в Югру 874
  5. ​В Югре за год подведут газ к 4,6 тысячи домовладений 674
  6. ​Энергетики оказали адресную помощь ветеранам в ЯНАО 590
  7. Из России уехали до 70 тысяч айтишников, сообщил глава РАЭК 472
  8. Два сургутянина поплатятся за пикет против спецоперации в Украине 419
  9. На югорской трассе столкнулись автомобили – погибли два человека 378
  10. В четырех дачных кооперативах Сургута временно отключат свет 372
  1. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 3047
  2. Четыре югорчанина с лабораторно подтвержденным ковидом скончались накануне 2846
  3. Что сейчас делать с недвижимостью? Собрали самые популярные вопросы и дали на них ответ 2773
  4. Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года 2161
  5. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 2113
  6. Пьяный югорчанин заколол жену вилкой 2064
  7. Платными услугами бизнес-зала аэропорта Сургута можно воспользоваться, несмотря на ограничение работы Priority Pass и Lounge Key 2003
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 марта? // АФИША 1823
  9. У омички, ребенка которой избивал вартовчанин, изъяли детей 1811
  10. Пьяный хантымансиец вытолкнул полицейского из машины на полном ходу 1811
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 17489
  2. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 7924
  3. ​Не так уж и единогласно получилось 7112
  4. В 2022 году в Нижневартовске отремонтируют шесть дорожных участков 6390
  5. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6084
  6. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 5947
  7. ​Под Нижневартовском водитель Mazda насмерть сбил пожилую женщину 5862
  8. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 5482
  9. ​Школы Сургута эвакуируют 5367
  10. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 5260

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика